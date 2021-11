Sudene financia parque solar fotovoltaico no Cariri cearense

Amanhã, segunda-feira, 22, o superintendente interino da Sudene, o cearense Raimundo Gomes de Matos, estará em Juazeiro do Norte, onde terá reunião com empresários da região do Cariri aos quais falará sobre desenvolvimento regional e o papel da Sudene na gestão de incentivos fiscais e de financiamento de longo prazo.

Na terça-feira, Gomes de Matos assinará contrato com o Banco do Brasil, no valor de R$ 411,9 milhões, oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Esses recursos serão destinados ao financiamento de um complexo de cinco parques de geração solar fotovoltaica no Cariri, cuja potência instalada será de 163,7 MW. A empresa empreendedora é a Geração de Energia Ltda.

O investimento total será de R$ 782,6 milhões, dos quais R$ 422,9 milhões oriundos do FDNE.

Ainda na terça-feira, o superintendente interino da Sudene participará de debate com gestores municipais e secretários da Região Metropolitana do Cariri, sobre as cadeias produtivas da Rota da Integração.