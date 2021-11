Evangelho de hoje (Jo 18, 33b-37)

Naquele tempo: Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: 'Tu és o rei dos judeus?' Jesus respondeu: 'Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim?' Pilatos falou: 'Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?'. Jesus respondeu: 'O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui'. Pilatos disse a Jesus: 'Então tu és rei?' Jesus respondeu: 'Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz'.

Reflexão – “Jesus, testemunha do reino de Deus”

Com muita propriedade Jesus replicava às insinuações de Pilatos, dando-lhe ciência de que estava ali para dar testemunho do reino de Deus, portanto, estava cumprindo com a Sua missão. Diante da ironia de Pilatos, Jesus não procurava justificar-se nem tampouco apelar para que fosse abreviada a sua pena. Pelo contrário, deixava-se humilhar e flagelar para mostrar a todos nós que o reino de Deus vai mais além do que a nossa humanidade pode apreender. Assim, Ele embaraçava os sábios e as autoridades ao proclamar-se Rei com uma postura totalmente inversa da que têm os reis da terra, pois estava seguro do Seu encargo: “eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade”. Dizendo isto, Ele também nos conclama a sermos aqui na terra, reis diferentes dos que o mundo possui e nos propõe a seguir a verdade que é Ele mesmo, escutando a Sua voz. “Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz”, disse Jesus. A voz de Jesus nos ajuda a assumir a nossa missão, saindo também pelo mundo proclamando que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida, sem medo e sem temor. – Você tem escutado a voz do Senhor? – Você sabe o que é a verdade? – Em sua opinião, como deve portar-se um rei? – Você tem sido testemunha da verdade perante o mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO