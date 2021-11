Agência cearense ganha Prêmio Profissionais do Ano, da TV Globo

Está em festa a propaganda cearense!

A premiada agência cearense Bando Propaganda celebra mais um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos seus criativos sócios e diretores Giácomo Brayner, Karine Studart e Chris Calixto.

Eles acabam de conquistar um dos principais prêmios da propaganda brasileira, o “Profissionais do ano 2021” - conferido pela TV Globo.

A Bando foi vencedora com o filme “Legítima Estrela”, desenvolvido para a campanha da Cerveja Legítima, da Ambev (aquela que é feita do lúpulo da mandioca, tubérculo muito produzido e consumido pelas populações nordestinas).

Criado da ideia da campanha “Peeeense como cearense já nasce estrela”, o filme conta com nomes como Babau do Pandeiro, Bruno Luz, Bode Ioiô, Erlineide, Sangalo Schneider, Rochele Santrelly e Edson Quebra Coco, personagens bem cearenses e muito admirados pela população do Ceará.

Além desse filme para a televisão, a campanha contou com vários outros filmes curtos, onde as estrelas cearenses mostraram todo o seu talento.

Elas também emprestaram, com humor luxuoso, sua imagem em peças para a mídia exterior. Enquanto todos olham para quem está em alta na mídia, a campanha olhou para aqueles que mereciam – e merecem – ter o devido reconhecimento.

De acordo com Giacomo Brayner, diretor criativo da Bando Propaganda, a campanha da Cerveja Legítima insere-se num cenário onde a diversidade é pauta recorrente na construção de uma sociedade mais justa e solidária

“Nosso objetivo foi dar palco à cearensidade, esse jeito moleque cearense, onde todos são estrelas e merecem holofotes”, afirma Brayner, fazendo questão de exibir sua alegria e seu entusiasmo.