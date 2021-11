C. Rolim Engenharia lança novo empreendimento, o Flora

Flora! Este é o nome que batizará o novo empreendimento da C. Rolim Engeharia, uma das gigantes da construção civil do Ceará, que o lançará no primeiro semestre de 2022.

Esta coluna apurou que será um condomínio residencial de alto padrão com 54 apartamentos, 48 dos quais com 190 metros quadrados, divididos em dois por andar, e mais seis com 290 metros quadrados de area, sendo um por andar.

A engenheira Águeda Muniz, diretora-executiva da C. Rolim Engenharia, antecipa que o edifício incorporará novas tecnologias, entre as quais "fachadas verdes, que lhe proporcionarão maior conforto térmico, além de materiais inovadores e sustentáveis e um projeto que busca a conexão com a natureza, apostando num design rico em biofilia", como ela acrescenta.

Localizado a 50 metros do Parque do Cocó, o Flora promete inaugurar um novo conceito de lar, com extenso programa de conveniência, lazer e bem estar e todas as vantagens e experiências de um prédio de alto padrão.

Dentre as áreas comuns, alguns dos destaques serão a piscina de raia semiolímpica, o Delivery Room, com elevador exclusivo para que os moradores possam receber suas compras com mais praticidade e conforto, e um espaço com o conceito “trabalhe em casa, mas fora de casa”.