Grupo Marquise moderniza-se e muda logomarca

No mercado há 47 anos, o Grupo Marquise, com sede em Fortaleza e filiais em várias capitais e grandes cidades brasileiras, está mudando sua marca, que se adequou às tendências da modernidade, às tecnologias do mundo e à inovação exigida das empresas nestes tempos de rápidas mudanças.

Nascida do entusiasmo dos dois amigos que se conheceram nos bancos da Escola de Engenharia da UFC, Erivaldo Arraes e José Carlos Pontes, a Marquise, que começou como uma construtora de pequenas obras, hoje constrói portos, aeroportos, aterros sanitários, rodovias, ferrovias e segue erguendo edifícios residenciais e comerciais e condomínios horizontais no litoral.

Além disso, prepara as cidades para o futuro, construindo e operando aterros sanitários; planta industrial de produção de biogás e a primeira usina comercial de dessalinização dopaís, a ser implantada na Praia do Futuro, em Fortaleza.



O Grupo Marquise passou por um processo de “rebranding” (reformulação) e acaba de apresentar a sua nova marca para celebrar seu novo momento nos negócios e no mercado.



O novo logo foi produzido pela agência de design Voadora. A logo está sendo apresentada com a companha “Grupo Marquise presente no futuro do Brasil”, desenvolvida pela agência Bravo BBG.



“O grupo impulsiona um movimento de renovação da marca em coerência com um momento de transformações internas e de franca expansão. Cada um dos negócios em que atua vem se reposicionando, especialmente na área ambiental, na infraestrutura e na incorporação. Essa nova marca é o reflexo dessa constante busca por inovações”, explica Vini Fernandes, gerente de Marketing do Grupo Marquise.

Por sua vez, Luiz Gustavo Vianna, diretor de Finanças e Administração do grupo, explica que essa mudança aconteceu de dentro para fora.

“Estamos constantemente investindo em governança, tecnologia, inovação e melhores práticas em gestão de pessoas. A nova marca que estamos apresentando agora foi, na verdade, uma etapa dessa transformação. A empresa vem se reposicionando em cada um dos negócios em que atua, sempre ousando com responsabilidade, que é um dos nossos principais valores”, finaliza.