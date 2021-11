Leite: Ceará vai bem, mas precisa melhorar genética do rebanho

David Girão, sócio e diretor de Política Leiteira da Betânia Lácteos e presidente do Instituto Luiz Girão, revelou ontem, ao falar durante o II Fórum Agrosetores, que o Ceará foi o único estado do Nordeste que, durante os últimos 10 anos, incluídos os seis últimos de baixa pluviosidade, aumentou sua produção leiteira.

“Nossa produção aumentou 81% nesse período, enquanto em Pernambuco houve uma redução de 30%, e isto tem uma causa: aqui, nós agropecuaristas investimos na produção de volumosos (capim, sorgo, milho, palma) em áreas irrigadas e de sequeiro, o que melhorou a qualidade do alimento do rebanho e elevou a produtividade nas fazendas” informou Girão.

Mas, na sua opinião, essa produtividade – hoje de 1.607 litros de leite por vaca por ano, em média – terá de ser incrementada, para o que será necessário o melhoramento genético dos rebanhos. De acordo com David Girão, a vaca que produz 15 litros de leite/dia come o mesmo volume da que ordenha 25 litros/dia.

Em Alagoas, a produtividade hoje é de 2.800 litros de leite por vaca, o que tem a ver com a melhoria genética, apontou ele.

“Temos de investir na qualidade genética e no conforto dos rebanhos, e nesta direção o Instituto Luiz Girão, com o apoio do Banco do Brasil, do BNB e do Sicred, está implementando um programa de financiamento de matrizes” disse David Girão.

O Instituto Luiz Girão e a Betânia Lácteos também implantaram, em parceria com os pequenos produtores, um programa de instalação de tanques resfriadores. Hoje, há 500 desses tanques instalados em fazendas de vários municípios, cujos rebanhos produzem, em média 300 litros de leite por dia.

Outra revelação interessante feita por David Girão em sua palestra no II Fórum Agrosetores foi a de que se observa, hoje, na pecuária cearense, a forte presença de jovens na gestão das fazendas. Eles estão saindo dos cursos de técnicos de nível médio e, também, das faculdades de ciências agrárias para, sucedendo os pais, comandar o negócio.

Na opinião de David Girão, esta é uma boa notícia para a economia primária do Ceará, pois a juventude está mais antenada com as novas tecnologias, principalmente com o manuseio das ferramentas digitais.

Mas há pedras no caminho da pecuária do Ceará e do Nordeste. A inflação alta está a mexer com todos os elos da cadeia produtiva, desde a ração do gado até a embalagem dos produtos, e “esse custo, que já se elevou em 25%, não temos conseguido repassar”.

Para absorver toda a produção de leite do Ceará, a Betânia Lácteos teve de investir na construção de uma das maiores e mais modernas fábricas de leite em pó do país, inaugurada há pouco mais de um mês em Morada Nova.

Girão informou que a produção da nova fábrica da Betânia começa a entrar no que ele chamou de “o maior mercado de leite do Nordeste, que é o mercado de leite em pó”, mas “será preciso levar esse leite com lucro”.

ALYNE COSMÉTICOS COM MARCA PERNAMBUCANA

Avança o grupo cearense Alyne Cosméticos, que acaba de fechar parceria com a indústria de cosméticos da Guararapes, de Pernambuco. Por meio dessa parceria, a Alyne está licenciada para produzir e comercializar a água oxigenada e a acetona da marca pernambucana.

Assim, além dos seus próprios produtos, o Grupo Alyne passa a produzir as fórmulas de uma empresa com quase sete décadas de mercado, agregando mais itens ao seu mix, hoje com mais de 270 itens. O grupo cearense espera ainda dobrar as vendas desses produtos em um ano, consolidando ainda mais a sua liderança no mercado em água oxigenada e acetona.



O Grupo, que acaba de adquirir a sua própria unidade produtora de pó descolorante, planeja incrementar o seu portfólio com o lançamento de dois novos produtos até dezembro, e já projeta um crescimento superior à meta prevista para o ano, de 10%.

FÓRUM DE INTEGRAÇÃO VAREJO-INDÚSTRIA

Hoje, a partir das 8 horas, no Gran Mareiro Hotel, a Associação Cearense de Superercados (Acesu) promove o III Fórum Cearense de Integração Varejo-Indústria.

Haverá palestras de Sergio Alvim, CEO da SA Varejo; Romulo Dantas, vice-presidente comercial da M. Dias Branco; César Augusto, diretor comercial da Cepêra; Eduardo Jaime Martins, CCO da MegaMidia; Alessandra Morita, head de conteúdo da SA Varejo; Rafael Modesto, gerente de trade marketing da Ceratti; Marcelo Axt, diretor comercial do Banco Senff; e de Alexandre Coelho, gerente executivo da TBNet.

“É um fórum que consegue aproximar a indústria do varejo, incluindo os pequenos, médios, grandes varejistas e redes. Esse alinhamento tem sido muito importante para o desenvolvimento do setor”, como diz o presidente da Acesu, Nidovando Pinheiro.

O QUE SE PASSA COM O FORTALEZA?

Vinha bem o Fortaleza na Série A do Brasileirão. De repente, o time passou a empatar e a perder os jogos. Ontem, foi impiedosamente goleado pelo maior rival – o Ceará, que meteu 4 gols no tricolor do Pici, cuja ataque e cuja defesa não existiram.

O que há na cozinha tricolor? Atraso no pagamento de salários não é. Todo está em dia. Rebelião de jogadores contra o técnico Wojvoda? Não há sinal disso.

Os que acompanham, à distância, o dia a dia do Fortaleza indicam como causa da queda de rendimento o número reduzido de jogadores, sobrando pouca opção de manobra para o treinador argentino.

Alguns chegam a dizer que a culpa é do presidente executivo do clube, Marcelo Paz, que, contendo despesas, deixou de contratar reforços durante o campeonato.

A sorte tem contribuído, porém, para que o Fortaleza se mantenha na parte de cima da tabela, em 6º lugar. Ontem, por exemplo, a derrota do Corinthians para o Flamengo e a do Internacional para o Cuiabá ajudou-o a manter-se nessa posição, mas seu rival alvi-negro aproximou-se e está a só 4 pontos de distância, já lutando por uma vaga na Libertadores de 2022.

A conquista de uma vaga no maior campeonato das américas é o grande objetivo do Fortaleza. Então, é hora de começar a reagir. O próximo adversário será o Santos, na Vila Belmiro. O time praiano está em ascensão.