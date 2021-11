Hidrogênio Verde: estrangeiros apostam no Pecém

No ato de inauguração da segunda etapa da ZPE-Ceará, ontem, terça-feira, 16, no Complexo do Pecém, o presidente em exercício da Fiec e vice-presidente da casa, empresário Carlos Prado, impressionou os presentes, incluindo o governador Camilo Santana, com uma torrente de informações e comentários sobre o projeto de instalação do Hub do Hidrogênio Verde (H2V), do qual é um declarado entusiasta.

Prado falou diretamente para os que ainda duvidam da viabilidade econômica do Projeto do Hub do H2V no Complexo do Pecém, e citou a inauguração de ontem como uma prova.

Ele disse que, se vingarem os 12 Memorandos de Entendimento já celebrados pelo Governo do Estado (há outros cinco prestes a serem assinados) com igual número de grandes empresas multinacionais das áreas de energia, petróleo & gás, 1 mil dos 2 mil hectares da nova etapa da ZPE do Ceará serão ocupados pelas unidades produtoras do Hidrogênio Verde previstas nesses documentos.

Mantendo sua cruzada a favor do Hub do H2V, Carlos Prado afirmou, no seu fundamentado pronunciamento, que, “se o fundador da Fortscue, gigante australiana que em seu último balanço anual apresentou US$ 10 bilhões de lucro líquido, está vindo para o Ceará para investir US$ 5 bilhões de dólares, é porque, com certeza, ele enxerga a viabilidade do seu empreendimento”.

Prado lembrou o que disse, há poucos dias, na COP 26, Andrew Forrest, sócio fundador e maior acionista da Fortscue: dentro dos próximos cinco anos, seus 100 navios estarão usando amônia como combustível.



“Se a empresa dele já tem super-caminhões de minério sendo transformados para uso de Hidrogênio, inclusive sem motoristas, é preciso acreditar no H2V. A Fortscue está usando recursos próprios para investir. Eles não estão pedindo dinheiro, mas apenas compromissos fiscais semelhantes aos que outros países oferecem”, finalizou Carlos Prado, sob vibrantes aplausos do governador Camilo Santana, do seu secretário do Desenvolvimento, Maia Júnior, e de todo o auditório presente ao evento de inauguração da segunda etapa da ZPE do Ceará.

RECEPÇÃO EM DUBAI

Ontem, no hotel em que está hospedado em Dubai, nos Emirados Árabes, onde integra a comitiva da CNI que participa dos eventos do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial 2020, o empresário Beto Studart e sua mulher, Ana, recepcionaram um time de cearenses que estão lá pelo mesmo motivo.

Estiveram presentes à recepção o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante; o diretor da Apex Brasil, Lucas Fiúza; o diretor do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo; e Manoel Cesário Júnior, diretor da IXL Center, de Massachusetts (EUA). E, prestigiando o encontro, esteve também presente o vice-presidente da CNI e ex-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo.

UM PASSAPORTE DISCREPANTE

Por exigência das autoridades sanitárias cearenses, só podem ter acesso a eventos corporativos ou sociais, a bares e a restaurantes pessoas que apresentarem o já chamado “Passaporte Sanitário”, provando que está vacinado contra a Covid 26. Ótimo!

Para ir à missa ou ao culto dominial nos templos religiosos, para viajar nos sempre superlotados ônibus e trens do metrô, para fazer compras em supermercados e nas farmácias, essa exigência é dispensada.

Parece que os agentes sanitários descobriram que esse terrível vírus, pelo menos no Ceará, fez dos restaurantes, dos salões de festa e dos bares o seu novo habitat.

Empresas e empresários erguem-se contra a medida, que, na verdade, é inócua.

Na Europa, que não tem SUS, a vacinação mostra-se deficiente, e é esta deficiência que tem causado o aumento de casos lá. Outra causa é a recusa de parte da população de tomar a vacina, como ocorre na França.

EXPO DUBAI 2020: UM DEPOIMENTO

Luciano Cavalcante, um dos grandes empresários do setor imobiliário do Ceará, esteve até ontem em Dubai, nos Emirados Árabes, onde participou dos eventos que a CNI e a Apex promoveram, com a presença do presidente Bolsonaro, no Pavilhão do Brasil na Exposição Mundial Expo 2020.

Pars esta coluna, ele transmitiu o seguinte depoimento:

“A Expo Dubai 2020 trouxe muitas novidades na área da sustentabilidade.

“Nossa apresentação sobre o Ceará e nosso projeto ‘Aldeias da Lagoinha’ no fórum ‘Invest in Brasil’ foram um sucesso. Tivemos boas reuniões decorrentes do evento e senti que o Oriente Médio carrega muitas oportunidades para o Brasil, principalmente em projetos que envolvem tecnologia e desenvolvimento sustentável e 'smart cities', como a nossa Cidade Cauype.

“A sensação que ficou é de um interesse crescente do capital estrangeiro pelas regiões fora do eixo Rio-São Paulo.”

O AGRONEGÓCIOS EM DEBATE

Nesta quarta-feira, 17, a partir das 11h20, o II Forum Arosetores – o Novo Agronegócio Cearense – terá palestra de David Girão, sócio e diretor de Política Leiteira da Betânia Lácteos e presidente do Instituto Luiz Girão.

David Girão falará sobre o fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Ceará.

O moderador será o agropecuarista José Antunes, presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios.

A palestra poderá ser acompanhada pelo endereço eletrônico: instituto future.com.br./forumagrogestores ou pelo Canal do Instituto Future no YouTube.

A propósito: terça-feira, 23, às 19 horas, pelo Canal do Forum das Agrárias no YouTube, o agrônomo Fábio Mapurunga, gestor Corporativo de Agronegócios do Grupo Telles, liderado pelo empresário Everardo Telles, fará palestra no Centro de Ciências Agrárias da UFC.

Ele falará sobre a análise de investimentos para projetos agropecuários.