Ceará fará em Dubai seminário para mostrar suas riquezas e H2V

No próximo mês de janeiro, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e as universidades cearenses promoverão, no Pavilhão do Brasil na Feira Mundial 2020, que se realiza desde outubro em Dubai, nos Emirados Árabes, um evento especial para apresentar aos investidores estrangeiros "as riquezas do Ceará, incluindo o projeto de instalação de um Hub de Hidrogênio Verde (H2V)."

Esta informação foi transmitida nesta segunda-feira, 16, a esta coluna pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que se encontra em Dubai desde a semana passada, integrando comitiva da CNI que, em parceria com a Apex, participa de vários eventos de promoção do Brasil no Oriente Médio, os quais contam com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de vários dos seus ministros.

O presidente da Fiec e seu antecessor, Beto Studart, já mantiveram conversas com dirigentes da Câmara de Comércio Brasil-Árabe, que dará apoio técnico e logístico à realização do evento de janeiro, que incluirá empresários cearenses da indústria, do comércio, do agronegócio, do comércio e do turismo - a hotelaria no meio..

A coordenação e a realização desse seminário, que levará a Dubai uma grande delegação empresarial do Ceará – da indústria, do comércio, do agronegócio e do turismo – é liderada pela Secretaria Executiva da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedet), cuja titular é a empresária Roseane Medeiros.

O titular da Sedet, engenheiro Maia Júnior, que se encontra em Fortaleza, assegura que esse seminário técnico reunirá investidores de várias partes do mundo, todos interessados no projeto do Hub do H2V do Ceará, apontado pelas grandes empresas multinacionais de energia, óleo & gás como uma das regiões do mundo mais favoráveis à geração de energias renováveis, que são a base de produção do Hidrogênio Verde, já chamado de energia do Século 21.

Nesta segunda-feira, em Dubai, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, reuniu-se com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com a presidente da Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, também presentes ao evento.

O ministro transmitiu ao presidente da Fiec informações sobre os investimentos que sua pasta vem fazendo em vários setores da infraestrutura cearense, incluindo a duplicação do Anel Viário, a conclusão do viaduto sobre a BR-222 na cidade de Tianguá, a liberação de verbas para as obras de duplicação da Rodovia CE-155, que liga a BR-222ao Porto do Pecém.

Ricardo Cavalcante disse que o ministro Tarcísio Freitas está bem informado sobre o projeto de instalação do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, salientando os modernos portos cearenses como essenciais para o escoamento do H2V a ser produzido no Ceará.