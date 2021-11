Receita da Cagece vai a R$ 453,3 milhões no 3º trimestre

No terceiro trimestre deste ano, a Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – registrou uma receita bruta operacional de R$ 453,3 milhões, 12,4% a mais do que a registrada em igual período de 2020. A receita operacional líquida alcançou R$ 410,1 milhões

A informação consta do relatório que a empresa encaminhou ontem à noite á Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o relatório, os custos e despesas do terceiro trimestre totalizaram R$ 337,3 milhões, um acréscimo de 1,0% quando comparados ao mesmo trimestre do ano pasado.

Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), registrou R$ 109,5 milhões, um incremento de 58,2% em relação aos R$ 69,2 milhões apresentados no mesmo período de 2020.

A margem Ebitda bateu 26,7% no 3T21, ante 19,1% do mesmo recorte no ano passado.

No terceiro trimestre deste ano, a Cagece obteve lucro de R$ 30,3 milhões, maior do que o de R$ 29,5 milhões obtido no mesmo trimestre do ano passado. A margem líquida alcançou 7,4%, ante 8,0% no 3T20.

O relatório também se refere aos resultados de janeiro a setembro deste ano. A receita operacional bruta totalizou R$ 1,305 bilhão, um acréscimo de 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida nos noves meses de 2021 foi de R$ 1,180 bilhão. Os custos e despesas totalizaram R$ 986,9 milhões, um acréscimo de 6,2% quando comparados ao ano anterior.

Por fim, no terceiro trimestre de 2021, a Dívida Líquida da companhia totalizou R$ 215,8 milhões, uma redução de 3,1% no comparativo com o mesmo período de 2020.

A posição da dívida líquida por Ebitda LTM ao final de setembro de 2021 ficou em 0,52.