Granjas do Ceará importam mais milho da Argentina

Estão sendo descarregadas desde o fim da tarde de ontem, no Porto do Mucuripe, 27.500 toneladas de milho importadas da Argentina.

A carga chegou até aqui transportada pelo navio Kerasia e toda ela se destina às granjas avícolas cearenses, que se uniram em um pool liderado pela Associação Cearense de Avicultura (Aceav).

Agora, a produção de ovos e de carne de frango das empresas avícolas do Ceará está garantida por mais alguns meses.

Mas já está prevista nova importação de milho argentino para o início do próximo ano.

A importação do grão foi necessária para driblar alguns problemas internos. O custo para trazer milho brasileiro produzido em Goiás ou no Mato Grosso é maior do que o importado da Argentina.

CASAS BAHIA ABREM LOJA NO BENFICA

Nesta exta-feira, 12, a rede de lojas Casas Bahia está inaugirando sua nova unidade em Fortaleza.

Ela está localizada no Shopping Benfica, cujo empreendedor, empresário João Soares Neto, não esconde sua alegria:

"É uma demonstração clara do êxitodo Benfica", diz ele abrindo um largo sorriso.