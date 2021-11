No mundo corporativo, o aprendizado é permanente

Conrado Schlochauer é um empreendedor apaixonado por aprendizado e autoproclamado “presentista”, alguém que age no presente a partir de um futuro pré-existente.

Mestre em Criatividade pela PUC de SP e doutor em Aprendizagem de Adultos pelo Instituto de Psicologia da USP, o professor Schlochauer questiona o modelo tradicional de educação corporativa.

É dele o curto, mas instigante texto que esta coluna publica a seguir, chamando atenção dos empresários e executivos cearenses para os seus novos desafios, um dos quais é a implementação de aprendizagem mais inovadora:

“Sabe por que este percentual — 16% — é tão alarmante? Pense que, anualmente, milhares de empresas pelo mundo afora destinam um volume gigantesco de recursos para a qualificação de seus colaboradores.

“Elas investem em treinamentos e workshops, modernizam as suas ‘universidades’, mobilizam diferentes equipes. Só que todo esse investimento, que inclui não apenas dinheiro, mas tempo e muita energia, se traduz em apenas 16% de aprendizado. Isso mesmo, mais de 80% de tudo o que o tradicional modelo de educação corporativa nos oferece são descartados.

“Em outras palavras, a maior parte dos ‘aprendizados’ adquiridos a partir desse sistema não se transforma em performances melhoradas, especialmente porque as pessoas são pouco ou nada incentivadas a pôr em prática os conteúdos que assimilam.

“Tudo isso alimenta um círculo vicioso, no qual as reais demandas de aprendizagem não são atendidas. De acordo com o relatório ‘Future of Jobs 2020’, do Fórum Econômico Mundial, a principal competência do profissional do século 21 é justamente a de conduzir o próprio aprendizado.

“Para que uma empresa se mantenha competitiva num mundo tão complexo, ela precisa investir na criação de ambientes que acolham o desenvolvimento autônomo e contínuo de seus colaboradores. A sua organização tem feito isso?”

A pergunta faz todo sentido, uma vez que o processo de aprendizagem -- que em passado recente se concluía com o diploma de graduação ou de doutorado ou pós-doutorado -- agora é permanente. E exige do aprendiz um esforço continuado para que o que lhe foi ensinado se transforme em efetividade, sem o que não haverá inovação.

INSTITUTO LUIZ GIRÃO

Mais um passo deu o Instituto Luiz Girão no seu objetivo de levar desenvolvimento aos pequenos produtores de leite em todos os estados nordestinos em que atua o Grupo Betânia Lácteos.



Agora, em parceria fechada com o Sebrae, o Instituto Luiz Girão está oferecendo consultoria técnica na Região do Agreste de Pernambuco.

Iniciada em julho deste ano, a iniciativa atende atualmente 17 pequenos produtores parceiros de Betânia Lácteos.

Entre as ações promovidas nas fazendas, está o diagnóstico inicial de cada uma, oferecendo consultoria alinhada ao perfil de cada produtor para melhorar os padrões de qualidade do leite de acordo com os critérios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

As consultorias do Instituto Luiz Girão abrangem boas práticas na produção e ordenha, com plano nutricional dos animais, manejo sanitário e avaliação reprodutiva, entre outros. Todas as frentes atendidas pelo projeto incluem capacitação teórica e prática, além de acompanhamento com exames e testes ao longo dos meses.

CHEGOU MILHO DA ARGENTINA

Foi concluída ontem a descarrega, no Porto do Mucuripe, das 27.500 toneladas de milho importadas da Argentina pelas empresas da avicultura cearense, que, em regime de pool, liderado pela Aceav, trouxeram para garantir a produção de ovos e carne de frango até o fim deste ano.

Já está prevista nova importação de milho argentino para o início do próximo ano.

A importação do grão foi necessária para driblar alguns problemas internos. O custo para trazer milho brasileiro produzido em Goiás ou no Mato Grosso é maior do que o importado da Argentina.

CATARINENSE NO SINDIENERGIA-CEARÁ

Maior montadora brasileira de kits de geração de energia solar fotovoltaica, a catarinense Renovigi Energia Solar, que está instalando uma unidade de produção no Complexo do Pecém, vai filiar-se ao Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia).

O presidente do Conselho de Administração da Renovigi, Gustavo Müller Martins, fez uma visita pessoal ao presidente do Sindienergia, Luiz Carlos Queiroz, que ouviu boas informações do visitante.

“Um dos objetivos da Renovigi no Ceará e no Nordeste será fornecer capacitação técnica e comercial aos nossos credenciados e parceiros de negócios.”, disse Gustavo Müller, que aproveitou a ocasião para reforçar ao presidente do Sindienergia e aos diretores da entidade presentes à reunião, o compromisso da empresa de trabalhar junto ao Sindicato no sentido de buscar elevar a qualidade dos serviços e dos produtos utilizados pelo setor fotovoltaico.

EMBRAER E HUNGRIA CELEBRAM ACORDO

Informa a Embraer: ela concluiu com sucesso a Revisão Crítica de Projeto (CDR, do inglês Critical Design Review), e iniciou nesta semana a montagem estrutural do primeiro KC-390 Millennium da Força Aérea da Hungria.

O marco foi celebrado em uma cerimônia realizada nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto (SP), com participação do governo húngaro.

Nas próximas semanas serão montadas partes dos painéis estruturais e revestimentos dos principais componentes da fuselagem e das semi-asas. A entrega da primeira aeronave está prevista para ocorrer em 2024.



Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou contrato com a Embraer para aquisição de duas aeronaves C-390 Millennium de transporte multimissão, na configuração de reabastecimento ar-ar (AAR, na sigla em inglês), denominado KC-390. A aquisição faz parte do processo de fortalecimento das capacidades das Forças de Defesa da Hungria.

O KC-390 para as Forças de Defesa da Hungria será o primeiro do mundo com Unidade de Terapia Intensiva em sua configuração, recurso essencial para o desempenho de missões humanitárias. A aeronave atende plenamente aos requisitos das Forças de Defesa da Hungria, sendo capaz de realizar diferentes tipos de missões militares e civis, incluindo Evacuação Médica, Transporte de Carga e Tropas, Entrega de Carga de Precisão, Operações de Paraquedistas e AAR.

Estes KC-390 são totalmente compatíveis com as operações da OTAN, não apenas em termos de hardware, mas também em sua configuração de aviônica e comunicações. Além disso, o sistema de reabastecimento do KC-390, de sonda e cesto, permite à aeronave reabastecer o JAS 39 Gripen húngaro, bem como outras aeronaves que usam a mesma tecnologia.

CAMPANHA AMIGOS EM AÇÃO

Como anualmente acontece nesta época, 64 artistas plásticos cearenses uniram-se e doaram obras de sua autoria para a Campanha Amigos em Ação, uma iniciativa pilotada por Alessandro Belchior Imóveis, cujo resultado financeiro é revertido na compra de alimentos, que, no Natal, são distribuídas entre instituições caritativas.

As obras de arte serão expostas no Hall do edifício sede da Câmara de Dirigentes de Fortaleza (CDL), onde, no próximo dia 18, acontecerá o lançamento oficial a campanha.

A exposição pública dos trabalhos dos artistas cearense na CDL prosseguirá até o dia 9 de dezembro, sempre no horário de 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.