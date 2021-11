Evangelho de hoje(Lc 18,1-8)

Naquele tempo: Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, e nunca desistir, dizendo: 'Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. 3Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz, pedindo: `Faze-me justiça contra o meu adversário!' Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: 'Eu não temo a Deus, e não respeito homem algum. Mas, esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me!'' E o Senhor acrescentou: 'Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?' Palavra da Salvação.

Reflexão – “Conservar a chama da fé”

Jesus nos conta a parábola do juiz iníquo para nos mostrar que a fé e persistência na oração, farão com que nossos pedidos e desejos sejam atendidos. A perseverança da nossa oração revela diante de Deus a nossa humildade e faz com que sejamos fiéis ao que nos propomos. Sabemos que, apesar de sermos impotentes, podemos desejar coisas impossíveis, porque confiamos na justiça de Deus. Por isso, a constância das nossas reivindicações nos torna firmes e nos faz ter convicção e fé na promessa de Jesus de que, em tudo que pedirmos ao Pai em Seu Nome, seremos atendidos. Do contrário, quando desistimos dos nossos desejos e anseios, alegando que não conseguimos e, por orgulho e prepotência não persistimos e não nos humilhamos, damos prova de que não temos fé nas

promessas divinas. Deus sabe o tempo e a hora de nos dar aquilo que a Ele suplicamos, porém, a nossa firmeza e persistência serão uma prova de que realmente o nosso coração anseia ardentemente por aquilo que pleiteamos. Se nos consideramos escolhidos de Deus, Ele nos fará justiça, e nos dará tudo o que está ajustado ao Seu Plano de Amor para nós. – Você tem consciência de que está pedindo a Deus algo que é para sua felicidade? – Você consegue pedir a Ele que faça a Sua vontade na sua vida? - O que você tem pedido a Deus é realmente o que o seu coração anseia? – Você tem convicção da necessidade das suas reivindicações? – Você seria capaz de continuar pedindo por isso a vida toda? - Você persevera nos mesmos pedidos com fé?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO