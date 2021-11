Sobrevivente da Covid, Luiz Pontes apela:" Parem com o reveillon!"

Milagrosamente sobrevivente da Covid-19, que o levou ao hospital em cuja UTI permaneceu entubado por 56 dias, o ex-senador Luiz Pontes, um dos líderes cearenses do PSDB, faz, por meio desta coluna, um apelo às autoridades do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza:

“Pelo amor de Deus, parem com essa ideia de promover festas de réveillon e de carnaval. A pandemia da Covid-19 não acabou e está voltando com força na Europa, causando lockdown na Holanda e na Alemanha. Não podemos abrir a guarda, e eu sei do que estou falando”, disse Luiz Pontes.

Considerada um caso de verdadeiro milagre divino – “tenho muita fé em Deus e grande devoção por Nossa Senhora das Graças”, explicou ele – a sobrevivência do ex-senador cearense foi mesmo miraculosa.

No dia 4 de fevereiro deste ano, Luiz Pontes deixou o hospital e retornou à sua casa, onde se recupera lentamente. Seus médicos, semanas antes, haviam comunicado à sua mulher e aos seus filhos que as chances de cura eram de quase zero. “Mas minha fé me salvou”, afirmou com uma ponta de emoção.

Pontes revela que a doença lhe deixou graves sequelas, uma das quais – a da perda da força muscular – está sendo tratada à base de remédios muito fortes.

“Assustam-me, preocupam-me, atormentam-me as notícias de que a Prefeitura e o Governo tomam providências para a realização dessas grandes festas populares. É inimaginável, numa situação como a de hoje, pensar em juntar dois milhões de pessoas no Aterro da Praia de Iracema para a festa de réveillon. E mais inacreditável é pensar que há prefeituras de municípios litorâneos penando em fazer a mesma coisa”, alertou Luiz Pontes.

Ele lembrou que já foi desmontada a estrutura hospitalar que, até o meio deste ano, permaneceu mobilizada para atender aos casos de Covid no Ceará.

“Como, então, fazer festas multitudinárias nesse ambiente de retomada da pandemia na Europa? Os cearenses, como grande parte dos brasileiros, vão e voltam diariamente da Europa E os europeus estão a nos visitar também diariamente, aqui e nos demais estados brasileiros. Esse permanente intercâmbio, com certeza, causará uma nova disseminação do vírus, que está surgindo com novas variantes”, acrescenta o ex-senador.