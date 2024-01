Consulta e pagamento do IPTU e Taxa do Lixo estão disponíveis; saiba como conferir

Contribuintes de Fortaleza já podem emitir os boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), a taxa do lixo. A Prefeitura da capital disponibilizou a consulta nesta sexta-feira (5).

No site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) e do App Sefin Digital, o fortalezense tem acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O contribuinte poderá ainda optar pelo pagamento conjunto dos dois tributos, com até 12% de desconto. O pagamento também poderá ser feito separadamente.

O morador que optar pelo pagamento parcelado, poderá dividir em até 11 vezes, cada parcela devendo ter o valor mínimo de R$ 75,57, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

No Documento de Arrecadação Municipal (DAM) haverá dois códigos de barra, sendo um para o pagamento em cota única, com desconto, e outro para pagamento parcelado, sem descontos.

O IPTU em Fortaleza alcança um total de 836.798 locais e cerca de 210 mil imóveis foram beneficiados com isenção e imunidade do pagamento do imposto.

Como conferir

O contribuinte poderá fazer a consulta por meio do site da Sefin ou do Fortaleza Digital. O proprietário, então, encontrará um link para o IPTU e outro para taxa do lixo.

Nas duas possibilidades de consulta, deverá ser informar o CPF ou CNPJ, data de nascimento ou criação da empresa, para ter acesso ao Documento de Arrecadação Municipal.