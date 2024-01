Shoppings de Fortaleza iniciam período de liquidações com descontos de até 70%; saiba mais

O começo do ano inicia como um período de renovação e mudanças. Nas lojas e comércios, haverá liquidação em diversos estabelecimentos para atender o público após o período de festas e, também, liquidar o estoque antes da próxima temporada de produtos de 2024.

Pensando nas possibilidades de locais, o Diário do Nordeste organizou uma lista com quatro shoppings que estão com ofertas por tempo limitado. Os descontos são para diversos produtos, incluindo perfumes, roupas, bolsas, sandálias e eletrodomésticos.

Veja também

Shopping Parangaba

No Shopping Parangaba, os descontos chegam até 70%, com ação promocional de sete dias em diversas lojas. A oferta inicia nesta quinta-feira (4) e segue até o dia 10 de janeiro. Conforme o superintendente do Shopping, Felipe Bahiana, a medida atende as demandas dos clientes.

"A Liquida - Especial Verão fortalece nosso compromisso com os clientes. É uma oportunidade para encontrar grandes ofertas e revitalizar nosso espaço comercial. Os descontos são aplicados em diversos produtos e nos dedicamos em movimentar e transformar nosso início de ano", detalhou.

Endereço: Rua Germano Franck, 300 - Parangaba

Terrazo Shopping

Assim como o Parangaba, o Terrazo Shopping também conta com descontos de até 70% em diversos segmentos, dentre eles:

Vestuário;

Calçados;

Acessórios;

Cosméticos;

Eletrônicos.

O período das ofertas inicia nessa quinta (4) e segue até domingo, dia 7 de janeiro. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, sendo das 13h às 21h no domingo. Para o superintendente do Terrazo Shopping, Gesley Siqueira, existe a expectativa de crescimento de 40% no fluxo das vendas.

"As queimas de estoque nos primeiros dias do ano são tradicionais. Teremos diversas oportunidades para que os clientes encontrem produtos com vários descontos atrativos", disse.

Endereço: Avenida dos Jardins, 864, Coaçu, Eusébio (CE)

Shopping RioMar

No caso do Shopping RioMar, as ofertas também são para eletrônicos e vestuários, além de produtos esportivos e artigos para o lar. A promoção inicia nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7). As redes sociais das duas unidades do RioMar em Fortaleza vão divulgar dicas e sugestões para economizar com o Super Saldão RioMar.

Endereços: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu / Avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu / Avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy Instagram: @riomarfortaleza e @riomarkennedy

Shopping Iguatemi

Os preços no Shopping Iguatemi vão cair durante a ação "Etiqueta Amarela", realizada entre os dias 18 a 21 de janeiro. Assim como nos outros shoppings, as ofertas podem chegar a 70%, com descontos em eletrônicos, calçados, cosméticos e vestuários.

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Comércios de Fortaleza

A CDL Fortaleza detalhou que as lojas da capital estão se preparando para oferecer descontos especiais. O presidente da CDL na capital, Assis Cavalcante, detalhou que o público deve esperar preços atrativos principalmente nos setores de eletroeletrônicos, vestuários e calçados.

Legenda: As promoções ocorrem em diversas lojas de Fortaleza, incluindo os estabelecimentos no Centro Foto: Divulgação/CDL Fortaleza/Samuel Costa Melo

"Em algumas lojas, os descontos podem chegar a 70%. Além disso, a partir dessas vendas realizadas nesta temporada de liquidações, o lojista consegue se capitalizar e trazer novos produtos e coleções. Trata-se, portanto, de uma grande oportunidade para todos, consumidores e lojistas. Então pesquisem, aproveitem e comprem com consciência”, destacou Assis.