Urbanização de orlas e estradas: veja obras de turismo anunciadas para o interior do Ceará

O Governo do Ceará e o Ministério do Turismo assinaram, nesta sexta-feira (5), contrato de parceria para obras de infraestruturas em mais de dez municípios do interior do Estado.

No total, R$ 28 milhões serão destinados à construção de rodoviária, praças e centros de eventos, urbanização de orlas e melhoria nas infraestruturas de atendimento aos turistas.

Veja as obras e os recursos destinados:

Construção do Terminal Rodoviário do Município de Lavras da Mangabeira (2ª etapa) - Investimento de R$ 481.104,00

Reforma e construção de infraestrutura em Centro Cultural, no Município de Morada Nova - Investimento de R$ 481.104,00

Construção do centro de eventos no município de Quixelô - Investimento de R$ 2.199,712,00

Construção de infraestrutura na Orla da Barragem Joana do Ó no Município de Aiuaba - Investimento de R$ 2.199,712,00

Construção de Infraestrutura na Orla da Praia de Flecheiras no município de Trairi - Investimento de R$ 1.441.714,00

Construção de Infraestrutura na Orla do Açude Trussu no município de Iguatu - Investimento de R$ 1.441.714,00

Reforma e construção de infraestrutura na rota do Caminho de Assis do Estado do Ceará - Investimento de R$ 2.199,712,00

Construção de Centro de atendimento ao Turista no município de Solonópole - Investimento de R$ 299.509,00

Pavimentação de acesso ao Parque de Exposição Joãozão, no Município de Tejuçuoca - Investimento de R$ 1.912.356,00

Construção de Praça no município de Solonópole - Investimento de R$ 1.022.356,00

Construção de Portais no município de Solonópole - Investimento de R$ 600.000

Urbanização da Orla do Açude do Povo, no município de Pedra Branca - Investimento de R$ 4.785.919,00

Urbanização da Orla da Praia do Morro Branco com implantação de pavimentação de acesso, no Município de Beberibe - Investimento de R$ 5.743.773,00

Urbanização da Orla da Lagoa de São Pedro no município de Nova Russas - Investimento de R$ 2.965.996,00

A secretária do Turismo do Governo do Ceará, Yrwana Albuquerque, ressaltou que o investimento de R$ 27 milhões é um pontapé positivo para a melhoria da infraestrutura turística do Estado. As obras fazem parte de uma política de interiorização dos investimentos, segundo a titular.

O Ministério do Turismo, Celso Sabino de Oliveira, ressaltou que os investimentos integram a iniciativa do Governo Federal para atrair mais turistas. “As obras vão de acesso à praia, de asfalto para pavimentar, acesso das rotas turísticas a drenagem. Há várias obras destinadas a fomentar e a melhorar a infraestrutura turística no Estado do Ceará”, aponta.

Sabino destacou o incremento de 94 rotas na malha aérea do País, incluindo a política de stop-over, que permite que passageiros estrangeiros façam uma parada em seu primeiro aeroporto antes de chegar ao destino final.