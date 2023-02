Consignado do Auxílio Brasil é encerrado pela Caixa Econômica

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi encerrado pela Caixa Econômica Federal após cinco meses de operação. A modalidade recebeu diversas críticas por pegar uma fatia do programa de transferência de renda, fato que podia incorrer em superendividamento e juros altos.

O banco informou que o consignado foi descontinuado após a condução de "estudos técnicos". Ele existia desde setembro de 2022, criado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Com as novas regras, a operação não se paga. Além disso, esse produto teve um cunho eleitoral, a Caixa foi o banco que mais ofertou crédito, com R$ 7,6 bilhões. É uma excrescência. Não posso ofertar crédito em um auxílio para uma pessoa se alimentar. Na minha opinião, isso tem de ser anulado", explicou Rita Serrano, presidente da Caixa, em entrevista o jornal Valor Econômico.

Os consignados estavam suspensos desde 12 de janeiro, quando o Ministério do Desenvolvimento Social informou que revisaria cadastros.