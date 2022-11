Quem é o empresário franqueado de todas as lojas do McDonald's do Ceará

O McDonald’s está em Fortaleza há três décadas, mas existem curiosidades por trás da história da gigante mundial do setor de franquias que muita gente pode não saber.

Uma delas é que todas as lojas e quiosques da marca no Ceará pertencem a um só franqueado desde 1992, Adolfo Bichucher, e que antes disso ele teve que trabalhar no McDonald’s de um shopping no Rio de Janeiro.

O trabalho faz parte de uma experiência que o McDonald’s postula como condição para se tornar franqueado e para assumir cargos de chefia até hoje, conforme Bichucher.

“Eu era do mercado financeiro e sempre me encantei com o McDonald’s. Quando soube da pretensão da franquia de vir para o Ceará, me inscrevi para ser franqueado. Fiquei nove meses em treinamento como funcionário e gerente de restaurante em um shopping no Rio de Janeiro. Trabalhei como atendente e na chapa e depois gerenciei restaurante”, diz.

A qualificação para franqueado inclui uma passagem pela chamada Universidade do Hambúrguer (Hamburguer University - HU), com campi em vários continentes.

No Brasil, a HU fica em São Paulo. "Na minha época só tinha em Chicago, onde eu fiz o curso final para aprovação".

Crescimento profissional

Apesar de no caso dele ter sido apenas uma experiência, Bichucher destaca que não é exceção os funcionários da rede de fast-food alçarem cargos de chefia. “Em 90% dos cargos de chefia, 90% começaram como atendentes, sendo que 56% desse quadro de chefia nas unidades do Ceará é composto por mulheres. Tenho orgulho dessa gestão feminina”, detalha.

Além disso, ele explica que 45% do quadro de funcionários do escritório do McDonald's no Ceará também é feminino.

Uma das mulheres parte do time do McDonald's no Estado é Ana Carolina Bichucher, que hoje ocupa o cargo de gerente de Marketing e Delivery no McDonald’s localmente. “Eu sou da primeira geração de franqueados e hoje eu já tenho a minha filha trabalhando comigo nas áreas de marketing e delivery”, pontua.

Novidades da franquia no Ceará

Sobre o sucesso da franquia no Ceará, ele acredita que está associado “ao trabalho focado em três pilares, que são digital, delivery e drive-thru”. Ele destaca que entre as novidades para os próximos meses e anos está a reforma de todos os restaurantes até 2025 e novas unidades.

Além disso, ele acredita na importância de desenvolver os colaboradores e reforça as dificuldades do ramo. “Em fast-food o funcionário trabalha feriado, Carnaval. Mas é interessante ver pessoas começando de baixo e se apaixonando. De fato, é algo envolvente, você sente a pulsação da economia, trata com muitos clientes”.

Hoje, o McDonald’s emprega diretamente 1,1 mil pessoas, conta com 26 lojas em todo o Ceará e 50 quiosques.

