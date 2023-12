Conheça a empresa espanhola que pretende investir R$ 17,7 bilhões em hidrogênio verde no Ceará

O Ceará deve receber um investimento da ordem de € 3,3 bilhões (R$ 17,7 bilhões, conforme a cotação do último dia 28 de novembro) a partir do grupo espanhol Jepri Solar S.L, que assinou no dia 24 deste mês o 35º Memorando de Entendimento para o desenvolvimento de uma planta de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

A companhia nascida em 2019, com sede em Sevilha, na Espanha, é especializada em energias renováveis e produção de hidrogênio verde. Faz parte do grupo Incemet, que possui mais de 15 anos atuando no desenvolvimento de projetos de energias renováveis (solar e eólica).

O investimento bilionário projetado pelo grupo no Ceará deve garantir a produção de 1,2 milhão de tonelada/ano de hidrogênio verde, geração de 1.280 empregos na fase de construção da usina e 178 empregos qualificados na fase de exploração do H2V no Estado.

A planta prevista para o Ceará se juntará aos mais de 20 GigaWatts em projetos de hidrogênio verde que a Jepri possui na Espanha, com 18 GW, Mauritânia (4 GW) e Uruguai.

Na ocasião da assinatura, o CEO do Grupo Jepri, Cesar Ruiz Muñoz, disse que o Ceará e o Porto do Pecém permitem uma produção competitiva e que a previsão para começar a construção é 2025. A produção de hidrogênio verde deve ocorrer entre o último trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2027.

Memorandos de Entendimento

A assinatura do Memorando de Entendimento representa o primeiro passo para a concretização dos investimentos. Além do memorando com a Jepri, outros 34 já foram assinados, sendo que o último foi com a Hitachi Energy Brasil LTDA.

Desses Memorandos de Entendimento, quatro já evoluíram para a fase de pré-contrato, somando cerca de US$ 8 bilhões em investimentos até 2030.

