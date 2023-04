Confira os bairros mais procurados para morar em Fortaleza; veja ranking

Meireles e Aldeota são os bairros preferidos para quem quer alugar ou comprar imóveis em Fortaleza, considerando dados de fevereiro de 2023. As informações são da pesquisa Radar Imobiliário, desenvolvida pelo DataZAP+, disponibilizada em primeira mão para o Diário do Nordeste.

Apesar de os bairros ainda serem o mais procurados na Capital, eles tiveram uma redução no interesse tanto de locação quanto de venda comparando ao mesmo mês do ano passado. Ganharam espaço no ranking Cambeba e Passaré.

Comparando as duas regiões mais bem posicionadas na lista de maior procura, Meireles concentrou cerca de 10,5% da demanda de vendas e Aldeota ficou com 7,3%. Considerando locação, Meireles possui 8,5% da concentração de leads e Aldeota, 5,8%.

Para o economista do DataZAP+ Pedro Tenório, o resultado reflete os melhores indicadores de qualidade de vida nas regiões.

“Meireles e Aldeota são bairros nobres da cidade de Fortaleza e oferecem uma boa qualidade de vida e segurança para seus moradores, dois fatores importantíssimos na hora da procura por um imóvel. Meireles comporta os principais pontos turísticos da cidade, além de ser parada obrigatória para quem quer praticar esportes ao ar livre. Já Aldeota conta com um dos maiores centros comerciais, englobando empresas e lojas, além de ser um dos bairros mais arborizados da capital”, aponta.

Características mais buscadas

A metragem mais procurada entre os que querem alugar imóvel em Fortaleza fica entre 50m² e 70m², o que corresponde à preferência de 30% dos clientes. Já para quem deseja comprar uma casa ou apartamento a opção mais buscada varia de 70m² a 100m².

Tanto para compra como para venda, a demanda é maior por imóveis com 3 dormitórios. A busca por apartamentos ou casas com vagas de garagem é maior para quem quer comprar, apenas 3% procuram espaços sem lugar para colocar veículo. No cenário de locação esse público é bem maior, alcançando cerca de 20% da demanda.

Bairros mais buscados para compra

Meireles: 8.55% Aldeota 5.82% Centro: 4.22% Passaré: 3.53% Cocó: 3.49% Engenheiro Luciano Cavalcante: 3.26% Messejana: 2.92% Papicu: 2.85% Fátima: 2.85% Joaquim Távora: 2.69%

Bairros mais buscados para aluguel

Meireles: 10.48% Aldeota: 7.27% Cocó: 4.89% Engenheiro Luciano Cavalcante: 3.83% Passaré: 3.43% Messejana: 3.40% Fátima: 3.12% Papicu: 2.93% Mondubim: 2.76% Cambeba: 2.31%

