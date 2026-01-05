Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6919 vai sortear um prêmio de R$ 11,2 milhões. O sorteio acontece hoje (05/01), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2871 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 18 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 18 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2908 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões.

A. Seraphim
Há 18 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 19 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 794 em 05/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 19 minutos
Egídio Serpa

Banco Master: Instituições financeiras saem em defesa do Banco Central

Uma nota assinada por entidades que representam 757 instituições que operam no mercado financeiro brasileiro emprestam total apoio à Autoridade Monetária, que liquidou o Master

Egídio Serpa
Há 2 horas
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Redação
05 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Ceará é o 3º estado que mais cresce em número de startups no Brasil

Estado salta de 638 para 901 startups em um ano e alcança a 8ª posição nacional em volume total

Victor Ximenes
05 de Janeiro de 2026
Trabalhadores da construção civil usam capacetes e equipamentos de proteção enquanto montam armações de ferro em obra de edifício.
Negócios

Construir casa popular e de alto padrão no Ceará fica até 57% mais caro e chega a R$ 2.195 por m²

Alta no custo da construção no Estado entre setembro e outubro superou média nacional.

Letícia do Vale
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Metrofor: na Linha Leste um túnel avançou, o outro parou

Uma das duas tuneladoras está em processo de resgate desde julho do ano passado; a outra segue adiante, e já passou pela Praça Luiza Távora

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Foto de cliente em brechó do bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Público jovem e vendas online fazem demanda por brechós crescer 50% em Fortaleza

Mariana Lemos
04 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3578, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 317 de hoje 03/01; prêmio é de R$ 15,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2338 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 550 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6918, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Hidrogênio verde e Data Centers, os desafios do Ceará

Neste ano de 2026, os grandes projetos de interesse da economia cearense deverão avançar, mas há problemas: a falta de Linhas de Transmissão é um deles

Egídio Serpa
03 de Janeiro de 2026
Pessoas dentro de uma fila para entrar numa casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e repassa R$ 1,1 bilhão a programas sociais

Concurso recorde criou seis novos milionários e teve sorteio adiado após volume histórico de apostas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6917, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 8,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém pessoa segurando o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados.

Redação e Agência Brasil
02 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2870 – Sorteio de sexta-feira, 02/01; Prêmio de R$ 9,8 milhões

Apostas para a Lotomania 2870 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3577, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2907 de hoje, sexta-feira, 02/01; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2907 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,3 milhões.

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Automóvel

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto do centro de Pereiro, cidade no Vale do Jaguaribe que está entre melhores PIBs per capita do Ceará.
Negócios

Entenda por que cidades do interior ultrapassam Fortaleza no PIB per capita

Capital lidera indicador absoluto, mas tem apenas o 9º melhor PIB per capita do Ceará.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Apostas da Mega da Virada em cima de mesa próximo a notebook.
Negócios

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

O jogo garantiu aos apostadores o montante de mais de R$ 181 milhões.

Redação
02 de Janeiro de 2026