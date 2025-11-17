Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6880, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6880 vai sortear um prêmio de R$ 2,2 milhões. O sorteio acontece hoje (17/11), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6880, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2850 – Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2850 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3540, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2887 de hoje, segunda-feira, 17/11; prêmio é de R$ 500 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2887 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 500 mil.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 773 - Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,8 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 773 em 17/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (17/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (17/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Egídio Serpa

Amazônia: inovar para restaurar, investir para perpetuar, diz economista

Estudioso da Economia Azul, o cearense Célio Fernando falou na COP 30 sobre "Amazônia de impacto: negócios e conexões para o desenvolvimento sustentável"

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Candidatos do CPNU entrando em local de prova.
Papo Carreira

Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta

Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem mostra avião da Latam taxiando no Aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Campina Grande terá voos diários da Latam para Brasília em 2026

Igor Pires
17 de Novembro de 2025
Jovem mulher com sacolas de compras na rua.
Negócios

Quando será a Black Friday em 2025? Veja detalhes da data

Data promete movimentar o comércio.

Gabriel Bezerra*
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão segurando caneta enquanto preenche jogo da lotofácil.
Negócios

Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos são sorteados nesta segunda-feira (17).

Redação
17 de Novembro de 2025
Pessoa segurando uma caneta e escrevendo em uma folha de papel, com outra mão apoiada sobre a mesa.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (17)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Redação
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Por unanimidade, Camarão BR reelege Cristiano Maia à presidência

Aconteceu na sexta-feira, 14,durante a Feira Nacional do Camarão, em Natal.

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Bolsa de valores B3
Victor Ximenes

Número de investidores do Nordeste no Tesouro Direto dobra em 5 anos

Entre as macrorregiões do País, o Nordeste apresentou o maior crescimento proporcional neste tipo de investimento

Victor Ximenes
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem com duas fotos tiradas em um supermercado, sendo uma em plano mais fechado, com foco na lista de ingredientes de um produto vendido na prateleira de doces de leite, e a segunda foto em plano mais aberto, mostrando alguns potes de doce empilhados em uma prateleira.
Negócios

Doce de leite ‘fake’ é encontrado em supermercados de Fortaleza e confunde consumidores

Consumidores reclamam de sabor e textura.

Ingrid Coelho
17 de Novembro de 2025
Foto que contém obras da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

Primeira viagem foi adiada por falta de licença.

Luciano Rodrigues
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Data Centers no Pecém: montanha de dinheiro e energia nova

Os empreendimentos não poderão usar energia já existente. Por isto, a Casa dos Ventos acelera seus projetos eólicos, inclusive no Ceará

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Mão segurando um smartphone que exibe na tela o logotipo da Tele Sena sobre um fundo azul.
Negócios

Tele Sena 78: confira o resultado deste domingo (16/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
16 de Novembro de 2025
Homem exercendo o ofício de sapateiro dentro de uma kombi.
Negócios

Empreendedorismo sobre rodas: comerciantes percorrem Fortaleza em busca de clientes

Esse tipo de comércio de rua também se caracteriza como empreendedorismo por necessidade.

Paloma Vargas
16 de Novembro de 2025
Imagem de uma aeronave da Level em solo no aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Voo da Level faz pouso não programado em Fortaleza após mais uma emergência médica a bordo

Nos últimos 12 meses, já é pelo menos a quinta emergência médica aérea registrada

Igor Pires
15 de Novembro de 2025
Foco em um vendedor despejando um cesto cheio de açai no Ver-o-Peso, maior feira livre da America Latina, em Belem, no Para.
Negócios

Entenda o impacto da redução de tarifas impostas por Donald Trump para o Brasil

Na prática, as tarifas para o Brasil tiveram redução de 10 pontos percentuais, reduzindo de 50% para 40%.

Redação
15 de Novembro de 2025
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
15 de Novembro de 2025
Homem idoso, de terno escuro, camisa branca e gravata rosa clara, fala diante de microfones durante uma entrevista. Ele usa óculos de armação fina e tem cabelo curto e ralo. O fundo é desfocado, com tons claros e presença parcial de outras pessoas.
Negócios

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã.

Redação
15 de Novembro de 2025
Aposta da Mega-Sena.
Negócios

7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

A maioria dos ganhadores no Estado apostou em Fortaleza.

Redação
15 de Novembro de 2025
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Negócios

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Bebê branco usa óculos e toalha em pose de uma pessoa no espa
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Com crescimento do mercado wellness, estabelecimentos apostam em novo nicho.

Mariana Lemos
15 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Os pesquisadores da Embrapa e do Incaper gostaram do que viram na Ibiapaba, no Apodi e no Araripe

Egídio Serpa
15 de Novembro de 2025
Orelhão da Oi.
Negócios

Desembargadora suspende falência da Oi e empresa volta ao estágio de recuperação judicial

A decisão acolhe pedido do Itaú; Bradesco também havia solicitado a suspensão do processo.

Redação
14 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 772 em 14/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025