Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6017, desta quarta (12/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:54)
Negócios
A Loteria Federal de concurso 6017 vai sortear um prêmio de R$ 1,3 milhão. O sorteio acontece hoje (08/11), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no YouTube.

Resultado da Loteria Federal 6017 de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Na imagem uma pessoa mostrando notas de cinquenta reais.
Negócios

Quando será paga a primeira parcela do 13º salário em 2025? Veja detalhes

Por lei, o pagamento deve ser realizado até 30 de novembro de cada ano.

Gabriel Bezerra*
11 de Novembro de 2025