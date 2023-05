Companhia aérea tem promoção de passagens com voo de Fortaleza para Miami por R$ 1,4 mil; veja lista

A companhia aérea Latam está com promoções de passagens para voos domésticos e internacionais até o próximo domingo (21). Os destinos internacionais têm oportunidades a partir de R$ 1176, incluindo um voo direto de Fortaleza para Miami, ida e volta, por R$ 1.469,84.

Já as opções de voos domésticos têm passagens a partir de R$ 139, com taxas inclusas. Para obter o bilhete, basta entrar no site oficial da Latam.

Os descontos fazem parte da promoção “Ofertas que passam voando”. Os voos devem ser programados entre junho e setembro deste ano.

Promoções para voos internacionais

Os preços são para voos de ida e volta com taxas inclusas.

Fortaleza para Miami: R$ 1.469,84. (Valor para resgate LATAM Pass: 41.821 pontos LATAM Pass + R$ 277,32)

R$ 1.469,84. (Valor para resgate LATAM Pass: 41.821 pontos LATAM Pass + R$ 277,32) São Paulo (Guarulhos) para Santiago: R$ 1.173,09. (Valor para resgate LATAM Pass: 34.876 pontos LATAM Pass + R$ 178,60)

R$ 1.173,09. (Valor para resgate LATAM Pass: 34.876 pontos LATAM Pass + R$ 178,60) São Paulo (Guarulhos) para Buenos Aires: R$ 1.360,82. (Valor para resgate LATAM Pass: 31.706 pontos LATAM Pass + R$ 456,73)

R$ 1.360,82. (Valor para resgate LATAM Pass: 31.706 pontos LATAM Pass + R$ 456,73) São Paulo (Guarulhos) para Montevideo: R$ 1.427,69. (Valor para resgate LATAM Pass: 37.342 pontos LATAM Pass + R$ 362,88)

R$ 1.427,69. (Valor para resgate LATAM Pass: 37.342 pontos LATAM Pass + R$ 362,88) São Paulo (Guarulhos) para Boston: R$ 2.521,17. (Valor para resgate LATAM Pass: 73.802 pontos LATAM Pass + R$ 416,72)

R$ 2.521,17. (Valor para resgate LATAM Pass: 73.802 pontos LATAM Pass + R$ 416,72) São Paulo (Guarulhos) para Miami: R$ 2.420,94. (Valor para resgate LATAM Pass: 70.288 pontos LATAM Pass + R$ 416,72)

R$ 2.420,94. (Valor para resgate LATAM Pass: 70.288 pontos LATAM Pass + R$ 416,72) São Paulo (Guarulhos) para Nova York: R$ 2.831,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 84.697 pontos LATAM Pass + R$ 416,72)

R$ 2.831,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 84.697 pontos LATAM Pass + R$ 416,72) São Paulo (Guarulhos) para Los Angeles: R$ 3.222,66. (Valor para resgate LATAM Pass: 98.403 pontos LATAM Pass + R$ 416,72)

R$ 3.222,66. (Valor para resgate LATAM Pass: 98.403 pontos LATAM Pass + R$ 416,72) São Paulo (Guarulhos) para Orlando: R$ 3.398,03. (Valor para resgate LATAM Pass: 104.553 pontos LATAM Pass + R$ 416,72)

R$ 3.398,03. (Valor para resgate LATAM Pass: 104.553 pontos LATAM Pass + R$ 416,72) São Paulo (Guarulhos) para México: R$ 3.840,85. (Valor para resgate LATAM Pass: 90.890 pontos LATAM Pass + R$ 601,21)

R$ 3.840,85. (Valor para resgate LATAM Pass: 90.890 pontos LATAM Pass + R$ 601,21) São Paulo (Guarulhos) para Joanesburgo: R$ 3.959,20. (Valor para resgate LATAM Pass: 132.107 pontos LATAM Pass + R$ 192,17)

R$ 3.959,20. (Valor para resgate LATAM Pass: 132.107 pontos LATAM Pass + R$ 192,17) Porto Alegre para Santiago: R$ 1.205,94. (Valor para resgate LATAM Pass: 32.763 pontos LATAM Pass + R$ 271,72)

R$ 1.205,94. (Valor para resgate LATAM Pass: 32.763 pontos LATAM Pass + R$ 271,72) Rio de Janeiro (Galeão) para Santiago: R$ 1.433,70. (Valor para resgate LATAM Pass: 44.036 pontos LATAM Pass + R$ 178,02)

Promoções para voos domésticos

Os preços são por trecho com taxas inclusas.

Fortaleza para Teresina: R$ 187,91. (Valor para resgate LATAM Pass: 3.417 pontos LATAM Pass + R$ 48,71)

R$ 187,91. (Valor para resgate LATAM Pass: 3.417 pontos LATAM Pass + R$ 48,71) Brasília para Rio de Janeiro (Santos Dumont): R$ 179,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.234 pontos LATAM Pass + R$ 28,37)

R$ 179,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.234 pontos LATAM Pass + R$ 28,37) Brasília para São Paulo (Congonhas): R$ 139,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 3.111 pontos LATAM Pass + R$ 28,37)

R$ 139,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 3.111 pontos LATAM Pass + R$ 28,37) Brasília para Confins: R$ 229,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.932 pontos LATAM Pass + R$ 28,37)

R$ 229,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.932 pontos LATAM Pass + R$ 28,37) Brasília para Recife: R$ 275,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 7.793 pontos LATAM Pass + R$ 28,37)

R$ 275,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 7.793 pontos LATAM Pass + R$ 28,37) Brasília para Santarém: R$ 328,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 7.362 pontos LATAM Pass + R$ 28,37)

R$ 328,27. (Valor para resgate LATAM Pass: 7.362 pontos LATAM Pass + R$ 28,37) Belém para Macapá: R$ 142,19. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.452 pontos LATAM Pass + R$ 42,29)

R$ 142,19. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.452 pontos LATAM Pass + R$ 42,29) São Paulo (Congonhas) para Londrina: R$ 150,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.722 pontos LATAM Pass + R$ 39,93)

R$ 150,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.722 pontos LATAM Pass + R$ 39,93) São Paulo (Congonhas) para Curitiba: R$ 160,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.968 pontos LATAM Pass + R$ 39,93)

R$ 160,83. (Valor para resgate LATAM Pass: 2.968 pontos LATAM Pass + R$ 39,93) São Paulo (Congonhas) para Confins: R$ 180,83. ( Valor para resgate LATAM Pass: 3.459 pontos LATAM Pass + R$ 39,93)

R$ 180,83. Valor para resgate LATAM Pass: 3.459 pontos LATAM Pass + R$ 39,93) São Paulo (Guarulhos) para Vitória da Conquista: R$ 242,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 5.226 pontos LATAM Pass + R$ 29,63)

R$ 242,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 5.226 pontos LATAM Pass + R$ 29,63) São Paulo (Guarulhos) para Ilhéus: R$ 282,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 6.208 pontos LATAM Pass + R$ 29,63)

R$ 282,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 6.208 pontos LATAM Pass + R$ 29,63) Campo Grande para São Paulo (Guarulhos): R$ 232,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.932 pontos LATAM Pass + R$ 31,37)

R$ 232,53. (Valor para resgate LATAM Pass: 4.932 pontos LATAM Pass + R$ 31,37) Porto Seguro para São Paulo (Guarulhos): R$ 276,63. (Valor para resgate LATAM Pass: 7.730 pontos LATAM Pass + R$ 31,73)