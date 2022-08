Como receber o auxílio caminhoneiro? Veja passo a passo para sacar a parcela de R$ 2 mil

O auxílio caminhoneiro começa a ser pago nesta terça-feira (9) aos transportadores autônomos de carga. A primeira parcela é no valor de R$ 2 mil — referente aos meses de julho e agosto. Até dezembro estão previstas seis parcelas de R$ 1 mil.

O benefício tem o objetivo de compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis. Segundo a estimativa do Governo Federal, cerca de 900 mil pessoas devem receber o subsídio.

O dinheiro foi depositado pela Caixa Econômica Federal na conta poupança social digital. Os beneficiários podem ter acesso ao montante através do aplicativo Caixa Tem, onde é possível realizar consultas, sacar e transferir os valores.

Passo a passo para sacar

1. Instale o aplicativo Caixa Tem

Acesse a Apple Store ou Google Play Store do celular e baixe o app Caixa Tem. Caso você já tenha ele instalado, atualize o aplicativo;

Abra o app, informe o CPF e crie uma senha;

Para gerar senha será necessário seguir sete passos e fornecer informações pessoais como nome completo, CPF, número do celular, CEP, data de nascimento e e-mail;

Crie uma senha, confirme-a, e em seguida vá em "Não sou um robô" e clique em "Cadastre-se";

No primeiro acesso, será enviado um código por SMS para confirmar a identificação do usuário;

Forneça o número correto do telefone para receber o código; depois, digite-o.

2. Consulte o saldo do auxílio caminhoneiro

Abra o aplicativo Caixa Tem, digite o número do CPF e senha. Em seguida clique em "Extrato";

Caso você já tenha recebido o auxílio, aparecerão duas parcelas de R$ 1.000, descritas como "BEN TAC 1" e "BEN TAC 2".

3. Saque o benefício

No aplicativo Caixa Tem clique na opção "Saque sem cartão";

Na página seguinte, selecione "Gerar código para saque";

Em seguida, serão exibidas informações sobre como será realizado o saque no caixa eletrônico, embaixo, clique em "Gerar código de saque". Digite a senha do aplicativo;

Na próxima tela, aparecerá o código, que tem validade de uma hora para ser usado no caixa eletrônico, nas lotéricas ou em um correspondente Caixa Aqui;

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão "Entra" do teclado do caixa eletrônico;

Em seguida, selecione a opção "Saque Caixa Tem". Digite o número do seu CPF e, em seguida, o código gerado no aplicativo;

Escolha um valor para saque ou digite o valor no teclado numérico do caixa eletrônico.

4. Como transferir o auxílio caminhoneiro

Entre no aplicativo Caixa Tem e selecione a opção "Transferir dinheiro";

Em seguida, informe se a transferência será realizada digitando agência e conta ou se irá para um dos favoritos já cadastrados para transferência;

Depois, digite agência, banco, conta, dígito e valor, informe o tipo de conta, o CPF, o nome de quem receberá, o valor e confirme a operação. Se desejar, salve o comprovante no celular ou envie via WhatsApp;

Importante: há limitação de transferência no valor de até R$ 600 por operação; o dinheiro será enviado por DOC (Documento de Crédito) e cairá na conta no outro dia.

Quem tem direito

Tem direito ao Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro) os transportadores de carga autônomos devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022. Os profissionais ainda deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos. As informações são do jornal Extra.

Os motoristas de caminhão receberão o benefício antes dos taxistas, devido às informações sobre os profissionais cadastrados já terem sido repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Ministério da Infraestrutura (Minfra), e estarem em processamento pela Dataprev.

Conforme o jornal Folha de S. Paulo, os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito do dinheiro, retornarão para a União. O beneficiado não precisará comprovar se o dinheiro foi utilizado para a compra de diesel ou não.

O auxílio caminhoneiro não é cumulativo com o auxílio taxista e deve ser pago por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.

CALENDÁRIO

Recebem neste mês os caminhoneiros cujos dados foram repassados até o último 22 de julho. Para os dados enviados depois dessa data, até 11 de setembro, o pagamento será feito no 24 de setembro.

No caso de cadastros repassados pela ANTT até 9 de outubro, o pagamento será realizado em 22 de outubro. Se o envio for feito até 13 de novembro, a inclusão será no pagamento de 26 de novembro. O último prazo para o envio dos cadastros será o dia 4 de dezembro. Neste caso, o pagamento será feito em 17 de dezembro.

Segundo a Caixa, os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, através do número 158.

