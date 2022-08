Empresária e filho de 4 anos morrem em acidente durante corrida por aplicativo em SC

A empresária Mariana de Abreu Bastian, 41, e o filho Ricardo, 4, morreram em um acidente de trânsito na madrugada de domingo (7). Ela e o filho voltavam do aniversário do pai dela em um carro por aplicativo, quando houve a colisão entre dois veículos. A criança chegou a ser arremessada para fora do carro com o impacto.

O caso ocorreu na BR-282, em Florianópolis (SC), no bairro Coqueiros. O motorista que fazia a corrida, Luiz Gustavo Bezerra, 24, também faleceu no sinistro. As informações são da Uol.

Segundo testemunhas, o carro no qual Mariana estava foi atingido frontalmente pro outro. O condutor do outro veículo, o Vinícius Carvalho, 24, teria invadido o canteiro central. Segundo as investigações, ele teria ingerido álcool. Vinícius foi a quarta vítima do acidente.

Um casal que estava no banco de trás do carro dirigido por Vinícius, sobreviveu, mas um jovem está em estado grave.

Empresária e ex-apresentadora

Mariana de Abreu era CEO da empresa Brasil Low Carb, de alimentação saudável, mas ficou conhecida em SC por apresentar o programa "20VÊ", da emissora TVCOM.

Ela era mãe de quatro filhos. No mesmo dia da morte, compartilhou mensagens de feliz aniversário ao pai.

O marido lamentou a morte, por meio das redes sociais. O médico Carlos Bastião disse era "muito abalado" e sentindo uma dor "imensurável". Mãe e filho foram enterrados nesta segunda-feira (8), no Cemitério Parque Jardim da Paz.