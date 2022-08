Cédula de R$ 420 é apreendida em operação da Polícia Federal no Acre

Durante uma operação da Polícia Federal (PF) no sábado (6), que cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa em Rio Branco, no Acre, os agentes apreenderam uma cédula de dinheiro no valor de R$ 420, segundo informações do G1.

A nota tinha em sua estampa os desenhos de um bicho-preguiça e de maconha em um lado e no outro a efígie da república soltando fumaça pela boca. "Mesmo não havendo crime por não se tratar de falsificação, uma vez que a nota não existe, a cédula foi devidamente apreendida”, disse a PF em nota.

As investigações que culminaram nos mandados se iniciaram em agosto de 2022, quando a polícia soube que duas pessoas de uma facção criminosa estavam armazenando material ilícito em suas residências. A investigação foi conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Federal e composta por Policiais Civis e Militares. Os envolvidos devem responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada.