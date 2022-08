Caso Lorenza: promotor acusado de matar esposa em BH é interrogado nesta segunda-feira (8)

A audiência de instrução e interrogatório do promotor acusado de matar a então esposa Lorenza Maria de Pinheiro ocorre nesta segunda-feira (8), um ano e quatro meses após o crime. André Luís Garcia de Pinho será ouvido no Tribunal Pleno, em Belo Horizonte (MG).

A justiça determinou que o processo fosse analisado por desembargadores, devido ao acusado ser um promotor afastado. Um total de 24 testemunhas devem ser ouvidas. As informações são do G1.

Lorenza foi encontrada morta no apartamento do casal em abril de 2021, vítima de envenenamento. André Luís foi denunciado feminicídio, com agravante de motivo torpe, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. Ele está preso desde 4 de abril do ano passado.

Marco Aurélio Silva, pai de Lorenza, disse ao G1 que espera justiça: "Já são 16 meses aguardando que a justiça se faça persente na forma da condenação do promotor afastado André Pinho. Queremos apenas a justiça em nome da minha filha (...) Espero que o inevitável seja a condenação à pena máxima".

A defesa de André chegou a solicitar que o caso fosse julgado pelo Tribunal do Júri, mas a Justiça pediu que o crime fosse julgado por desembargadores. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também negou o pedido.

Relembre o crime

O crime ocorreu na noite o dia 2 de abril de 2021. O corpo da mulher chegou a ser liberado para a funerária, mas teve de voltar para ser examinado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Lorenza só foi enterrada no dia 14 de abril, 12 dias depois da morte. O laudo do IML foi acessado pelo G1 no dia 19 de abril de 2021.

Lorenza e André tiveram cinco filhos. Há relatos que nos meses antecedentes ao crime o casal estava sendo ameaçado.