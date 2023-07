Como cancelar a conta no Picpay? Veja passo a passo

A partir de 29 de julho, o PicPay começará a cobrar mensalidade para contas com saldo inativas há mais de 360 dias.

A informação consta na página de suporte do banco digital. Será cobrado o valor de R$ 10 como "tarifa de inatividade". Segundo a empresa, a cobrança é uma prática comum no mercado.

A empresa classifica conta inativa aquela sem "qualquer movimentação financeira ou acesso do cliente ao app pelo período de 360 dias". A cobrança será feita pelo período máximo de 12 meses e, caso ocorra movimentação da conta, a cobrança da tarifa será interrompida.

Em nota, o PicPay informou que "a medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentações. A companhia também reforça que a cobrança está condicionada ao saldo em conta do usuário e, portanto, não vai se configurar em dívida para o cliente".

Como cancelar a conta do Picpay

Para cancelar a conta basta acessar o aplicativo do PicPay, tocar na foto de perfil e escolher a opção "Encerrar minha conta".

Para o processo ser concluído, no entanto, o usuário deve zerar o saldo do app e não ter transações pendentes.

Em seguida, o PicPay enviará um e-mail com todos os detalhes do encerramento da conta para o cliente conferir e acompanhar o andamento do pedido, que tem até 25 dias para ser concluído.

Durante esse prazo, o usuário pode fazer a reativação da conta se mudar de ideia.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE