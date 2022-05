Com voos semanais, Latam retoma operações entre Fortaleza e Miami em 25 de julho

A Latam irá retomar os voos entre Fortaleza e Miami no próximo dia 25 de julho, anunciou a governadora do Ceará, Izolda Cela, em publicação nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (26). A Gol também já havia confirmado o retorno dos próprios voos para Miami a partir do fim de outubro.

A operação, que estava suspensa desde o início da pandemia, voltará inicialmente com uma frequência semanal, quatro a menos antes da crise sanitária.

Em nota, a Latam pontua que Fortaleza é a quarta cidade brasileira a ter as operações internacionais da companhia retomadas e a primeira do Nordeste.

As passagens começarão a ser vendidas na próxima semana no site da companhia e demais canais de venda.

"A Latam segue atenta ao crescimento da demanda. Em 2021 já lançamos duas novas rotas no Estado e agora anunciamos a retomada da operação internacional. Isso só foi possível graças ao planejamento de retomada sustentável da empresa associado às políticas competitivas do governo estadual", explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Dias e horários

O voo semanal será operado por aeronaves Boeing 787-9 com capacidade para 300 passageiros, sendo 30 em Premium Business, 57 em Economy+ e 213 em Economy.

Inicialmente, as frequências decolarão de Fortaleza nas segundas-feiras às 14h15 e pousarão no destino às 20h55. Na volta, o voo decolará de Miami nas segundas-feiras às 23h00 e pousará no destino às 7h05 do dia seguinte.

A partir de 3 de agosto, o voo sairá de Fortaleza nas quartas-feiras às 14h15 e pousará em Miami às 20h55. No sentido inverso, o voo decolará nas quartas-feiras às 23h00 e chegará às 7h05 do dia seguinte na Capital.

Voos nacionais

A chefe do Executivo cearense ainda revelou que a companhia irá incrementar as frequências nacionais que conectam Fortaleza a São Paulo através dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, além do retorno de voos para Manaus, Vitória e Maceió.

Confira os destinos retomados e com aumento de voos na alta estação de julho:

Fortaleza-Belém: de 7 para 10 voos semanais

Fortaleza-Brasília: de 11 para 21 voos semanais

Fortaleza-São Paulo/Congonhas: de 17 para 21 voos semanais

Fortaleza-São Paulo/Guarulhos: de 37 para 47 voos semanais

Juazeiro do Norte-São Paulo/Guarulhos: de 6 para 7 voos semanais

Fortaleza-Manaus: 10 voos semanais

Fortaleza-Maceió: 7 voos semanais

Fortaleza-Vitória: 7 voos semanais

Gol

Em abril, conforme adiantou o Diário do Nordeste, a Gol planejava retomar os voos para Miami a partir de 31 de outubro. A agenda foi confirmada também pela governadora na semana passada com três frequências semanais. As vendas já iniciaram.

À época, a companhia também indicava a volta das frequências para Buenos Aires até o fim do ano. No entanto, rumores de bastidores apontam que a volta será adiantada para o próximo dia 20 de agosto com uma frequência semanal. A reportagem aguarda posicionamento oficial da companhia.