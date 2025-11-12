Diário do Nordeste
Com +Milionária sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta quarta (12) e saiba como apostar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:10)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (12), ao sortear R$ 10 milhões

Fatura a quantia o jogador que indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados. 

Também é possível tentar a sorte e faturar uma quantia alta na Quina, que pode pagar até R$ 9,7 milhões nesta noite, a partir das 20 horas. 

Mais chances de enricar

A Super Sete é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 4,4 milhões. Assim como a Lotomania, que está com prêmio de R$ 2,7 milhões

Nesta quarta, há ainda a Loteria Federal e a Dupla Sena, que pagam os menores prêmios do dia: cerca de R$ 500 mil e R$ 150 mil, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (12/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Quina R$ 9,7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 4,4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotomania R$ 2,7 milhões Acertar os 20 números sorteados.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. 
Dupla Sena R$ 150 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 

teaser image
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1140 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 2,5 milhões

teaser image
Negócios

Resultado da Timemania 2319 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 46,0 milhões

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

