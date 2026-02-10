Com Mega-Sena pagando R$ 47 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (10), ao sortear R$ 47 milhões. Leva o prêmio quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas nesta noite.

A Quina e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmios de R$ 15 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente.

Já Timemania e Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 5,6 milhões e R$ 2,5 milhões, em ordem.

Veja também Negócios Mesmo com queda de 22% nas refinarias, preço da gasolina em Fortaleza sobe 16% em 3 anos Victor Ximenes Data center do TikTok no Ceará abre 240 vagas de emprego; veja cargos

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Mega-Sena R$ 47 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 15 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 7 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Timemania R$ 5,6 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 2,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.