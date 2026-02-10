Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com Mega-Sena pagando R$ 47 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (10).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:40)
Negócios
foto mostra mão segurando cartela da Mega Sena e uma nota de R$ 10 reais.
Legenda: A Mega-Sena é o concurso que pode pagar mais dinheiro nesta terça-feira (10).
Foto: Helene Santos/SVM.
A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (10), ao sortear R$ 47 milhões. Leva o prêmio quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas nesta noite.

A Quina e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmios de R$ 15 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente. 

Já Timemania e Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 5,6 milhões e R$ 2,5 milhões, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Mega-Sena R$ 47 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas.
Quina  R$ 15 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotofácil  R$ 7 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 5,6 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 2,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

