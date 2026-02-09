Data center do TikTok no Ceará abre 240 vagas de emprego; veja cargos
Nesta fase, postos de trabalho são para profissionais de construção civil.
Em fase de implantação, o conglomerado de data centers operado pela Omnia, em Caucaia, está com 240 vagas de emprego abertas para a fase de construção.
O projeto de R$ 200 bilhões, que tem a participação da ByteDance, dona do TikTok e da Casa dos Ventos, tem no momento oportunidades para profissionais da construção civil, na seguinte distribuição:
- 80 vagas para pedreiro
- 60 para carpinteiro
- 100 para ajudante (serviços de alvenaria, concreto, montagem de formas e apoio aos serviços gerais da obra)
Segundo a Omnia, os benefícios incluem vale-transporte, refeição no local e tíquete cesta alimentação.
Em fases posteriores do projeto, diz a empresa, serão ofertadas novas especialidades, incluindo funções técnicas, que exigirão, além da experiência profissional, formação em curso técnico compatível com a área de atuação.
Também haverá vagas para funções operacionais, como mecânicos montadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros e ajudantes, para as quais será exigida comprovação de experiência na função, conforme o cargo.
Veja todas as vagas abertas
- Servente de obras
- Pedreiro
- Carpinteiro
- Armador
- Operador de Máquinas
- Eletricista
- Mecânico Montador
- Ajudante
- Montador de Andaime
- Encarregado de Obras
- Topógrafo
- Técnicos Eletricistas e Mecânicos
Onde encontrar as vagas
A Omnia informa as vagas serão abertas pela construtora Afonso França, responsável pela execução da obra, além de possíveis ofertas de empresas terceirizadas. Por este cenário, as oportunidades de trabalho no projeto poderão ser divulgadas e acessadas por diferentes canais, considerando as vagas diretas, indiretas e terceirizadas. São eles:
- Seletivas organizadas pela Prefeitura de Caucaia: ações presenciais e processos seletivos realizados em parceria com o poder público municipal.
- SINE (Sistema Nacional de Emprego): por meio do banco de dados do SINE, utilizando os currículos já cadastrados pelos candidatos.
- Banners informativos em pontos estratégicos da cidade: materiais contendo QR Code que direcionará os candidatos para o site de carreiras da Afonso França.
- Site oficial da Omnia: envio de currículos por meio do e-mail de contato disponível no site institucional, para oportunidades específicas e encaminhamentos conforme o perfil.