Data center do TikTok no Ceará abre 240 vagas de emprego; veja cargos

Em fase de implantação, o conglomerado de data centers operado pela Omnia, em Caucaia, está com 240 vagas de emprego abertas para a fase de construção.

O projeto de R$ 200 bilhões, que tem a participação da ByteDance, dona do TikTok e da Casa dos Ventos, tem no momento oportunidades para profissionais da construção civil, na seguinte distribuição:

80 vagas para pedreiro

60 para carpinteiro

100 para ajudante (serviços de alvenaria, concreto, montagem de formas e apoio aos serviços gerais da obra)

Segundo a Omnia, os benefícios incluem vale-transporte, refeição no local e tíquete cesta alimentação.

Em fases posteriores do projeto, diz a empresa, serão ofertadas novas especialidades, incluindo funções técnicas, que exigirão, além da experiência profissional, formação em curso técnico compatível com a área de atuação.

Também haverá vagas para funções operacionais, como mecânicos montadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros e ajudantes, para as quais será exigida comprovação de experiência na função, conforme o cargo.

Veja todas as vagas abertas

Servente de obras

Pedreiro

Carpinteiro

Armador

Operador de Máquinas

Eletricista

Mecânico Montador

Ajudante

Montador de Andaime

Encarregado de Obras

Topógrafo

Técnicos Eletricistas e Mecânicos

Onde encontrar as vagas

A Omnia informa as vagas serão abertas pela construtora Afonso França, responsável pela execução da obra, além de possíveis ofertas de empresas terceirizadas. Por este cenário, as oportunidades de trabalho no projeto poderão ser divulgadas e acessadas por diferentes canais, considerando as vagas diretas, indiretas e terceirizadas. São eles: