Com lockdown, dono de loja de sapatos faz vídeo emocionado para salvar a empresa: 'meu sonho'

Logo após o anúncio do lockdown em Fortaleza, uma loja de sapatos sociais masculinos realiza queima de estoque para não ter de encerrar as atividades. O proprietário da loja Sola de Sapatos, Daniel Rodrigues, afirmou que essa é a única solução, já que ele investiu em novos modelos para o primeiro trimestre de 2021.

“Eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu viajei e trouxe novos modelos, uma coleção linda. Mas, agora, vou ter que vender tudo do mesmo preço para pagar os custos”, afirma Rodrigues.

Todos os sapatos da loja estão sendo vendidos por R$ 150, independentemente da coleção escolhida. O valor mínimo dos modelos era de R$ 259. “Eu não estou cobrando nem o valor das operações, estou vendendo a preço de custo para não quebrar”, explica Rodrigues.

Confira o vídeo

A loja Sola de Sapato existe há 4 anos e é especializada em sapatos sociais masculinos. Agora, o proprietário não sabe até quando vai conseguir pagar os custos do estabelecimento.

“Então eu peço, a quem puder, compre ao menos um sapato. Traga um amigo. Me ajudem porque aqui é o meu sonho”, afirmou, emocionado, Daniel Rodrigues.

A queima de estoque vai até o final desta quinta-feira, 4, e o valor de R$ 150 pode ser parcelado no cartão. A loja fica na Av. Pontes Vieira, 2250, São João do Tauape, com funcionamento das 8h às 18h. Após o pagamento, o pedido também pode ser retirado em outro mês.

Lockdown

A estratégia de manter a população em isolamento social rígido será mantida até o dia 18 de março, conforme anunciou Camilo Santana na noite dessa quarta-feira, 3. Além de Fortaleza, o chefe do Executivo Estadual recomendou que municípios com alta transmissão viral de casos e de ocupação de leitos também decretem lockdown.

Com isso, os shoppings, as lojas de Fortaleza, os bares e os restaurantes, também, estarão fechados para atendimento ao público até o dia 18 de março, último dia de vigência do decreto que estabelece lockdown em Fortaleza. O documento foi publicado hoje (4) no Diário Oficial do Estado (DOE).