Com inauguração em 2024, Estação Fashion será novo polo têxtil no Ceará

Um dos setores em que o Ceará é destaque nacional, a indústria têxtil irá ganhar um reforço no mercado. Programado para ser inaugurado em 2024, o Estação Fashion, empreendimento dedicado à moda atacadista, está com setores à venda para lojistas e empreendedores fabricantes de moda tanto cearenses quanto de outros estados. Localizado no Centro de Fortaleza, o espaço conta com mais de 1200 unidades, entre boxes, lojas e praça de alimentação.

O setor laranja, primeiro a ser comercializado e destinado a fabricantes de moda, alcançou 100% dos espaços vendidos. No último mês de fevereiro foram iniciadas as vendas do setor azul, voltado aos pequenos produtores e revendedores de outras regiões. 30% dos boxes já foram vendidos. As vendas das lojas da praça de alimentação também foram iniciadas, com o setor chegando a 40% de unidades comercializadas.

No setor azul, os boxes saem a partir de R$27.355,45. Em celebração ao mês das mulheres, o Estação Fashion está com a campanha Estação Mulher, com desconto no valor da tabela, sinal reduzido e parcelas em até 50 meses para empreendedoras.

De acordo com Willian Nipon, coordenador comercial do Estação Fashion, o espaço é “o lugar do fabricante de moda”, com foco nas vendas no atacado. “Organizamos unidades destinadas a lojas de produtos ligados à moda (acessórios, bolsas, calçados etc) e de serviços diversos. Vale a pena falar com nossos consultores, que darão toda assessoria para o empreendedor”.

Melhorias para o segmento

Segundo dados compilados pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e divulgados pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), o Ceará é líder no setor têxtil na região Nordeste, se posicionando na 5ª colocação no ranking nacional.

O coordenador também acredita que a maior parte dos empreendedores deve ser cearense, mas que os diferenciais oferecidos pelo Estação estão atraindo fabricantes de outras regiões. “A qualidade da confecção cearense e o fato do Estação Fashion ser destinado aos fabricantes de moda, receberemos muitas revendedoras de vários outros estados”, comenta.

As obras do Estação Fashion estão previstas para serem iniciadas em maio deste ano, com o início das operações em 2024. O investimento é de R$50 milhões, com previsão de geração de 5 mil empregos de forma direta e indireta.

Foco no digital

Um dos diferenciais do Estação Fashion é o conceito chamado “figital”, que mescla o uso de lojas físicas com atuação e venda no e-commerce. Dessa forma, haverá apoio aos lojistas por meio de equipamentos como estúdio de fotografia e centro de distribuição de mercadorias. Projetos de desenvolvimento de plataforma digitais, promoção de eventos, rodas de conversa e rede de networking também estão dentro do projeto do empreendimento.

“No Estação Fashion, o empreendedor contará com uma estrutura de apoio, orientação e desenvolvimento das estratégias de comercialização no digital e de loja física integrados. Estaremos alinhados com todas as demandas que nossos empreendedores necessitarem para alcançarem bons resultados no ambiente digital”, detalha William.

Região valorizada

Localizado em frente à Praça da Estação, entre as ruas General Sampaio, 24 de Maio e a Castro Silva, no Centro de Fortaleza, o Estação Fashion se beneficia de estar situado em um espaço com grande fluxo de pessoas e que foi revitalizado recentemente pela administração pública.

A região conta com fácil acesso de ônibus de todas as regiões, além de estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus.

Serviço

Instagram: @estacaofashionoficial

WhatsApp: (85) 9 9202-8923

Conheça as condições e ofertas no portal oficial