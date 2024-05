Com dívidas de até R$ 395 milhões, Polishop entra com pedido de recuperação judicial

A Polishop entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa alegou ter uma dívida de R$ 395 milhões e já vinha tentando negociar seus débitos com credores. O pedido foi feito na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. As informações são do portal g1.

A varejista tem enfrentado problemas financeiros em decorrência da pandemia de Covid-19 e, desde o ano passado, várias lojas começaram a receber ações de despejo de shoppings por inadimplência.

Em meio à queda de receita, a empresa chegou a fechar mais da metade das lojas físicas e demitir aproximadamente 2 mil funcionários.

Na tentativa de reverter esse cenário, a varejista anunciou, em abril, um plano de reestruturação para lançar um modelo de franquias da marca. No projeto, a companhia previa a criação de 300 franquias abertas até 2028.

“Nos últimos anos, a elevação da taxa Selic e a restrição ao crédito, principalmente para o varejo, tornou o custo do dinheiro altíssimo, aumentando também o endividamento das famílias. Além disso, o aumento do custo de ocupação dos shoppings, regulado pelo IGP-M [Índice Geral de Preços - Mercado] [...] pressionou ainda mais os custos operacionais”, disse João Appolinário, presidente e fundador da Polishop.