Com descontos de até 70%, shoppings de Fortaleza realizam liquidações de início de ano

Passadas as festas de fim de ano, período bastante aquecido para o comércio, as lojas tradicionalmente realizam liquidações de estoques no início do ano que chega. Em Fortaleza, vários shoppings já estão com ações de promoções previstas para os meses de janeiro e fevereiro.

Em alguns casos, os descontos chegam a até 70%, em segmentos como eletrônicos, vestuário, cosméticos e artigos para o lar. Alguns estabelecimentos oferecem as promoções tanto para compras presenciais como em canais online.

Confira mais informações sobre as promoções disponíveis

Benfica

Entre os dias 5 e 12 de janeiro o Shopping Benfica realizará a campanha “Liquidifica”, com liquidações de início de ano. Com descontos de até 70%, a ação conta com a adesão de lojas nos mais diferentes segmentos, como vestuário, beleza, eletroeletrônicos, calçados, dentre outros, com descontos especiais.

Del Passeo

O shopping Del Passeo está com descontos de até 70% durante todo o mês de janeiro. Os descontos são oferecidos em operações dos segmentos de moda e acessórios, como as marcas Produção, Havaianas e Luciana Rangel.

Grand Shopping Messejana

Aproveitando o período que antecede o Carnaval, o Grand Shopping realizará entre os dias 3 e 12 de fevereiro o “Carnaval de Ofertas”. Ainda não foi divulgado quais serão os descontos máximos, mas, de acordo com a assessoria do shopping, “várias lojas” participarão da ação.

Iguatemi Bosque

O shopping Iguatemi inicia na próxima quinta-feira (5) a campanha Etiqueta Amarela, com descontos de até 70% até o dia 8 de janeiro. As promoções ocorrem em lojas de segmentos de eletrônicos, vestuário, cosméticos, artigos para o lar, entre outros.

NORTH SHOPPING JÓQUEI, NORTH SHOPPING FORTALEZA, NORTH SHOPPING MARACANAÚ E SHOPPING VIA SUL

No mês de janeiro, o Via Sul Shopping, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e North Shopping Jóquei, administrados pela Rede Ancar, realizam de 12 a 22 o Super Saldo.

Para aproveitar os descontos de até 50%, o cliente deverá entrar no aplicativo do shopping, havendo limite de um cupom por CPF. A liquidação ocorre nos setores de eletroeletrônicos, vestuário, moda, calçados e mais.

Parangaba

O Liquida Parangaba será realizado entre os dias 10 e 16 de janeiro, oferecendo descontos de até 70%. Lojas de diversos segmentos presentes no shopping participarão da ação, que visa aquecer comércio já no começo de 2023.

Riomar e Riomar Kennedy

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estarão realizando a Liquida RioMar entre os dias 6 e 8 de janeiro. A liquidação dos shoppings conta com descontos de até 70% em produtos das lojas físicas e das plataformas de vendas digitais RioMar Online.

As promoções abrangem segmentos como vestuário, artigos de decoração e esportivos, eletroeletrônicos e sapatarias e um diferencial deste ano é que haverá frete grátis para compras feitas na plataforma online, em qualquer valor.

