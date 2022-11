Novo shopping em Eusébio vai gerar 800 empregos; inauguração será em abril

Nos próximos meses, a cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganhará mais um empreendimento comercial de grande porte. Com mais de 70% das obras concluídas, o Terrazo Shopping tem previsão de entrega para abril de 2023.

Localizado na CE-040 com o Anel Viário, o projeto, com investimento de R$ 250 milhões, tem área bruta locável de 30.550 metros quadrados e vai gerar mais 800 empregos diretos, incluindo prestadores de serviços, lojistas, funcionários do shopping, limpeza, segurança, dentre outros. No total, serão 2.400 vagas, contando com as indiretas.

Lojas confirmadas

Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

Serão 190 lojas, entre elas um supermercado de 1.400 m²; cinema com seis salas de última geração e sala VIP, cinco restaurantes e praça de alimentação com 27 lojas.

Entre as lojas confirmadas, estão Supermercado Guará, Lojas Renner, Lojas Americanas, RiHappy brinquedos, Casas Freitas, Mulher Cheirosa, Banban Calçados, Samsung, Johnny Rockets, McDonald's, etc.

Projeção de vendas

O CEO do Terrazo, Vitor Frota, afirma que uma pesquisa de mercado indicou potencial de mais de R$ 360 milhões anuais em vendas para o shopping.

"O Terrazo Shopping é um grande empreendimento na região que mais cresce no estado e com maior potencial de geração de retorno para o segmento do varejo. Impressiona a velocidade e a qualidade do crescimento da região. O público ao redor do Terrazo, ou seja, que mora a 15 minutos de carro, está chegando a 800.000 habitantes, o mesmo de algumas capitais", detalha o executivo.

As obras estão a cargo da Dasart Engenharia. A realização é da Simpex Incorporações, do Grupo Normatel e da FCG Participações.

