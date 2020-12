Com alta tecnologia, ótica entrega óculos em até uma hora

Quando a necessidade de trocar de óculos pede pressa para resolver, contar com um serviço de entrega rápida é um alívio. Em Fortaleza, a Óticas Mais Brasil aposta nesse diferencial para atrair clientes que precisam receber os óculos de grau o mais rápido possível. Dessa forma, aqueles com até quatro graus, recebem seus óculos em até uma hora.

Para cumprir a promessa, a empresa conta com alta tecnologia na fabricação de lentes e armações. “Nós investimos em um laboratório tecnológico, que, inclusive, funciona como uma ilha na loja”, afirma Lívia Marcelly, diretora da ótica. Ou seja, o cliente pode conferir a confecção dos óculos, a partir do momento que faz o pedido. “Esse é um laboratório vitrine. Então, o cliente participa de toda a confecção dos óculos dele, desde a escolha, até o momento da entrega”, acrescenta.

A agilidade na fabricação dos óculos representa uma grande vantagem para quem não dispõe de tanto tempo. É o caso, por exemplo, dos clientes que moram em cidades do interior do Estado e não podem passar tanto tempo na Capital. “Temos uma demanda bem expressiva das pessoas que moram no interior do Ceará. Elas vêm resolver as suas questões no centro da cidade e, enquanto isso, os óculos são confeccionados. Voltam para a sua cidade já com os óculos prontos”, destaca Lívia Marcelly.

Tecnologia alemã

Recentemente, a Óticas Mais Brasil investiu em inovação tecnológica para oferecer lentes multifocais com qualidade superior. “São as lentes multifocais Freeform, com tecnologia alemã. Nós fizemos uma parceria com a Rodenstock, uma das maiores empresas de lentes do mundo”, comemora Lívia Marcelly. O material, destaca a empreendedora, promove conforto e qualidade de vida para os usuários. O prazo de entrega desse tipo de óculos é de dez dias úteis, se forem nessa tecnologia alemã. Na tecnologia brasileira, o prazo de entrega é de sete dias.

Outro grande diferencial da marca é oferecer consulta grátis aos clientes, em clínicas oftalmológicas e optometristas, parceiras da Óticas Mais Brasil. “Quando o cliente decide comprar os óculos, mas não fez consulta ainda, nós o encaminhamos para os nossos parceiros. A ótica paga essa consulta para o cliente”, destaca Lívia Marcelly.

Com quase dois anos de mercado, a Óticas Mais Brasil está em dois endereços no Centro: Rua Pedro Pereira 382 e Rua Guilherme Rocha, 196.

