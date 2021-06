Com alta de quase 10%, Fortaleza tem a quarta maior inflação do País em um ano

A pandemia do novo coronavírus tem tido um impacto forte na economia cearense. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fortaleza apresentou a quarta maior inflação do País no acumulado dos últimos 12 meses, com uma alta de 9,80%. Os dados são referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido para maio deste ano.

Com o resultado, a capital cearense ficou acima da média do País, que apresentou inflação acumulada de 8,06% nos últimos 12 meses, e foi superada apenas por Rio Branco/AC (11,43%), Campo Grande/MS (10,91%), e Curitiba/PR (9,86%).

A primeira cidade do Nordeste a aparecer no ranking do IBGE, após Fortaleza, é São Luís/MA, que apresentou uma alta de 9,64%.

Na Região, o índice ainda mediu os resultados de Recife/PE (8,36%), Salvador/BA (7,65%), e Aracaju/SE (7,07%).

Já a média nacional ficou, somadas as 16 localidades consideradas pelo índice, em 8,06% nos últimos 12 meses até maio deste ano.

Confira o ranking da inflação no País

Rio Branco - 11,43% Campo Grande - 10,91% Curitiba - 9,86% Fortaleza - 9,80% São Luís - 9,64% Goiânia - 8,90% Grande Vitória - 8,84% Belo Horizonte - 8,68% Recife - 8,36% Belém - 8,26% Porto Alegre - 8,20% Brasil - 8,06% Salvador 7,65% Brasília - 7,44% São Paulo - 7,28% Aracaju - 7,07% Rio de Janeiro - 6,57%

