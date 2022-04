Com 1,4 mil registros, Enel foi a empresa mais reclamada no Decon em 2021

A Enel Distribuição Ceará foi a empresa mais reclamada pelos consumidores cearenses em 2021, de acordo com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon/CE). Foram 1.436 registros de atendimentos durante todo o ano passado.

Já em 2022, até 20 de abril, foram mais de 1.004 registros. A empresa também consta na primeira posição no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Estado do Ceará, promovido pelo Decon, com 295 reclamações. Veja ranking de empresas abaixo.

Além disso, a Enel tem figurado nos últimos lugares do ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC), medido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ainda em 2021, a empresa teve o índice em 0,97, o quinto pior do país. Em 2020, a pontuação foi a segunda pior do país e, em 2019, a Enel ficou na quarta pior colocação.

Ranking de empresas mais reclamadas no Decon/CE

Empresa Reclamações Companhia Energética do Ceará (Enel) 295 Cagece 165 Oi Móvel S/A 68 Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. 67 Tam Linhas Aéreas S/A 59 Decolar.com Ltda 56 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A 39 Gol Linhas Aéreas S/A 39 Magazine Luíza S/A 39 Caixa Econômica Federal 37 Banco Bradesco S/A 29 Transportes Aéreos Portugueses S/A 29 Banco do Brasil S/A 25 Tim Celular S.A. 25 Via Varejo S/A 25 123 Viagens e Turismo Ltda. 23 Banco BMG S/A 23 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 22 Claro S/A 21 Banco Santander (Brasil) S/A 19 Sky Brasil Serviços Ltda. 19 Telefônica Brasil S/A (Telefônica) 19

Mais de 220 reclamações no Procon Fortaleza

Há ainda 224 reclamações contra a Enel no Procon Fortaleza. Até o dia 20 de abril, os principais problemas reclamados foram de cobrança indevida/abusiva (146) e dúvida sobre cobrança/valor/reajuste/contrato/orçamento (24). Veja abaixo o ranking de problemas.

Principais Problemas

Cobrança indevida/abusiva: 146 Duvida sobre cobrança/valor/reajuste/contrato/orçamento: 24 Dano material/pessoal decorrente do serviço: 13 TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade: 07 Serviço em desacordo com norma/lei: 05