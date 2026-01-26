Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário

O Coco Bambu Sul inicia um processo de modernização que marca uma nova etapa de sua atuação no mercado gastronômico de Fortaleza. A partir de um novo quadro societário e de investimentos superiores a R$ 1 milhão realizados nos últimos seis meses, a unidade passa por atualizações estruturais, operacionais e de gestão, com foco na experiência do cliente e na adequação aos padrões atuais de consumo, mantendo a identidade construída ao longo de 15 anos de funcionamento na capital cearense.

A reestruturação é conduzida pelos diretores André Lira, Gabriel Aquery e Rodrigo Lira e tem como ponto de partida a experiência do cliente. “A gente se perguntou bastante: o que as pessoas esperam hoje quando escolhem vir ao Coco Bambu? E a resposta passa por conforto, praticidade e uma experiência mais gostosa de viver. Então, a ideia foi modernizar sem perder a essência, sempre pensando em facilitar a vida de quem já frequenta a casa e em surpreender positivamente em cada detalhe”, destaca André.

Pontos de reestruturação

Entre as principais intervenções está a renovação completa da brinquedoteca, que passa a contar com climatização, novo conceito visual, iluminação atualizada e brinquedos revitalizados. O jumper permanece como atração central do espaço, que foi redesenhado para oferecer mais segurança e conforto às crianças e maior tranquilidade aos responsáveis durante a permanência no restaurante.

Legenda: A área infantil foi um dos pontos de atenção novos do espaço Foto: Divulgação

Para Gabriel Aquery, as melhorias foram necessárias para deixar tudo mais prático e confortável. “O parquinho foi um ponto muito importante. Investimos em brinquedos novos, modernizamos o espaço e climatizamos tudo. Isso faz diferença tanto para as crianças, que aproveitam mais, quanto para os pais, que conseguem curtir a refeição com mais tranquilidade”, ressalta.

Outro ponto importante ao público trata-se da climatização geral do ambiente, com ajustes estruturais e reforço no sistema de refrigeração. O paisagismo também exibe atualização para se adequar ao padrão arquitetônico da rede. No campo operacional, o reforço da equipe de atendimento mostra sua aptidão em responder melhor aos horários de maior fluxo.

Legenda: A unidade também conta com eletroposto para recarga Foto: Divulgação

A modernização inclui ainda a instalação de um eletroposto para recarga de veículos elétricos, atendendo a um perfil de consumidor que vem crescendo na região.

Novidades no cardápio

O buffet de almoço durante a semana se mostra como principal novidade, sendo voltado para quem busca agilidade. Com opções variadas e camarão à vontade, o serviço tem valores a partir de R$ 69,90 e registra adesão crescente.

Para Rodrigo Lira, a competitividade do restaurante está ligada à consistência do serviço. “A gente acredita muito no básico bem feito. Atendimento próximo, comida de qualidade, sabor que já é a nossa marca e um ambiente onde a família inteira se sinta bem. Quando tudo isso funciona junto, o cliente percebe. Nosso foco é fazer com que cada visita seja uma experiência completa, daquelas que dão vontade de voltar e de indicar para outras pessoas”, reforça.

A gestão complementa que o atual ciclo de investimentos é apenas o início de um processo contínuo, com novas entregas previstas para 2026. A renovação da unidade ocorre em paralelo aos preparativos da rede para a inauguração da unidade 100 do Coco Bambu, prevista para março de 2026, no Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro.

Serviço

Coco Bambu Sul

Endereço: Rua República da Armênia, 1154, Parque Manibura, Fortaleza - CE

Instagram: @cocobambusuloficial