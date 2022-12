Cobasi pretende abrir 10 lojas no Nordeste em 2023 mirando potencial do Interior do Ceará

Enquanto espera a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a compra da rede cearense Mundo Pet, a gigante do segmento de animais de estimação Cobasi planeja inaugurar pelo menos 10 novas lojas no Nordeste, mirando inclusive o Interior do Ceará.

Caso seja concretizada a fusão entre as duas companhias, a Cobasi garantirá a liderança do setor na Região e chegará a seis lojas no Estado. O número de unidades, no entanto, não deve parar por aí. O CEO da Cobasi, Paulo Nassar, revela que a empresa está encerrando 2022 com 41 novas lojas e já planeja de 40 a 45 inaugurações em 2023 em todo o País, das quais pelo menos 10 devem ser no Nordeste.

Apesar de ainda não haver planos concretos, a companhia já mira cidades polo do Interior do Ceará, que demonstram forte potencial para receber operações do porte da Cobasi, como Crato, Sobral e Juazeiro do Norte.

“Seis lojas é só o início. Existem diversas cidades do Ceará que é desejo nosso de plantar uma loja, expandir a atividade, gerando maiores oportunidades de empregos, sem dúvida. O estado do Ceará é enorme, tem um grande potencial que é inexplorado ainda. Esse é só o começo de um processo longo”, afirma Nassar.

Além do Interior, o CEO da Mundo Pet, Luis André Bastos, ressalta que a própria Capital cearense ainda possui espaço para mais unidades. “Em Fortaleza, ainda cabe muitas operações Cobasi sem sombra de dúvida, até porque hoje virou desejo do tutor que se abra uma mega próximo a ele”.

O executivo também lembra que a principal inauguração da Mundo Pet e a unidade com maior faturamento da rede estão em Fortaleza. “Ou seja, nós somos muito felizes com Fortaleza, ela responde muito bem às operações Mundo Pet. É algo que realmente nos deixa muito satisfeitos”, acrescenta.

Compra da Mundo Pet

Na semana passada, foi anunciada a venda da Mundo Pet em sua totalidade para a Cobasi. A empresa cearense, líder no varejo de produtos para animais de estimação no Nordeste, conta com 14 unidades, das quais 11 estão no Nordeste, sendo três no Ceará. Em 2022, a projeção de vendas brutas é de R$ 150 milhões.

Nassar revela que as duas empresas já haviam tido uma aproximação anterior, mas as tratativas não avançaram, na época. Neste fim de ano, as negociações chegaram a comum acordo. O valor da transação não vou revelado “por questões contratuais”.

“Do ponto de vista da Cobasi, faz todo sentido essa decisão estratégica regional de reforçar a nossa presença na Região", destaca.

E complementa: "A Mundo Pet tem um formato de loja muito similar à Cobasi, uma cultura bastante próxima da nossa em termos de engajamento, de atendimento qualificado, diferenciado para os clientes, e um engajamento muito grande do time da empresa, principalmente do time de loja em atender com qualidade, com atendimento técnico. Essas culturas muito similares quando unificadas se potencializam”.

Inspiração

Luis André Bastos revela que essa proximidade acontece porque a Cobasi, no mercado há mais de 30 anos, serviu de inspiração para a Mundo Pet, nascida há sete anos. “Foi de dentro da Cobasi que eu trouxe uma série de insights para que essa rede que nasceu no Ceará conquistasse a região Nordeste e nós estávamos já com início de saída da Região”, destaca.

Segundo os executivos, a aquisição irá gerar ganho de escala, aumento de eficiência e maior capacidade de investimento, proporcionando melhorias aos clientes. “A gente vai implementar uma série de componentes de melhorias operacionais em diversas frentes, com consequente melhora dos resultados para Mundo Pet e para Cobasi”, afirma Nassar.

Bastos detalha que pontos como atendimento, mix de produtos, preços e condições de compra devem ser melhorados, além da plataforma online da Mundo Pet, que deve incorporar a solidez e peso da plataforma da Cobasi, seja para compras ou multicanalidade.

Independência das marcas

A princípio, as duas bandeiras irão continuar operando normalmente, caso a decisão do Cade seja positiva à operação. Conforme os executivos, esta é uma decisão estratégica de mercado, já que a Mundo Pet é uma marca consolidada e reconhecida na região onde atua.

“Estratégia de marca, num segundo momento, ainda vai ser discutida, debatida, mas a curto prazo nada muda”, garante Nassar.

Também ainda está indefinido se o site da Mundo Pet irá se manter ou será incorporado ao da Cobasi. Nassar indica que tratativas para unificação de operações só serão discutidas após a aprovação do Cade.

“A Cobasi tem uma participação de vendas digitais muito relevante. O que a gente quer aportar na operação da Mundo Pet é todo esse nosso know-how, em tecnologia, seja site, app, seja a experiência em loja de multicanalidade que a Mundo Pet já tem, mas nossa intenção é acelerar muito”, afirma.

A expectativa é que o parecer do Cade saia em até 40 dias.

