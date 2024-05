CNI, Sesi e Senai anunciam R$ 65 milhões em doações ao Rio Grande do Sul

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) devem coordenar ações de federações para doações de cerca de R$ 65 milhões ao Rio Grande do Sul. Além disso, as instituições criaram um núcleo especial de ações para arrecadar itens essenciais e coordenar doações da indústria em três fases de ajuda: assistência inicial, ações de restabelecimento e ações de reconstrução.

Para possibilitar a ação, o núcleo especial tem trabalhado com as 27 federações estaduais da indústria e departamentos regionais do Sesi do Senai. Assim, serão coordenadas várias formas de auxílio à população gaúcha, tanto com recursos próprios das instituições como os arrecadados junto das indústrias.

"A CNI e o Sesi prestam desde o começo da enchente toda a solidariedade e apoio para amenizar o sofrimento da população do Rio Grande do Sul", comenta Ricardo Alban, presidente da CNI. Os recursos devem ser aplicados em ações de assistência em saúde, educação, reestabelecimento de serviços essenciais, reconstrução de estruturas, aquisição de suprimentos e materiais de divulgação de campanhas de doação. A coordenação para tal será do Sesi-RS.

A mobilização tem envolvido o setor industrial com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), buscando arrecadar doações e organizá-las de forma estratégica a logística sobre quais itens devem ser comprados e distribuídos. O apoio operacional e de acolhimento aos desabrigados e desassistidos nos municípios do Rio Grande do Sul também está sendo coordenado.

Cerca de 5 mil desabrigados em 10 unidades espalhadas pelo estado já foram acolhidos pelo Sesi do RS. A ação também prevê assistência social, de saúde e de saúde mental, assim como atividades recreativas e educacionais, além do acolhimento de pets resgatados.

O Departamento Regional de Santa Catarina do Sesi, mais próximo geograficamente de Porto Alegre, deve ser utilizado para comprar itens essenciais e enviá-las ao Rio Grande do Sul. Segundo Ricardo Alban, apoio ao serviço público prestado por meio das doações "é a vocação natural do Sesi de apoio social", que tem a solidariedade como parte da missão.