Trabalhos de resgate em Porto Alegre são retomados após trégua de chuva

Os trabalhos de resgate em Porto Alegre foram retomados na noite desta quarta-feira (8), após trégua das chuvas. A capital gaúcha é uma das 417 cidades do Rio Grande Sul atingidas pela enchente que já deixou pelo menos 100 óbitos confirmados, segundo a Defesa Civil do Estado.

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou que, com a interrupção da chuva, a Defesa Civil Municipal e Guarda Municipal retomaram os trabalhos de resgate nos casos urgentes. A ação envolve ainda órgãos federais e estaduais, além de voluntários.

No início da tarde, a gestão municipal pediu que os barcos envolvidos em operações de resgate suspendessem temporariamente suas atividades. A solicitação ocorreu devido à previsão de chuva de até 15mm, com possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h na Região Metropolitana.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande Sul, ao longo desta quarta-feira (8), a frente fria provocou chuvas com descargas elétricas, queda de granizo em áreas do sul, ventos intensos em todas as regiões do Estado, com registro de rajadas entre 40 e 90 km/h.

Ainda segundo o órgão, na quinta-feira (9), o fluxo de umidade mantém a condição de chuva forte acompanhada de descargas elétricas no norte e no nordeste do estado, com o volume variando entre 20 e 50 mm/dia nessas áreas. O mar deve ficar bastante agitado por conta dos ventos, além de dificultar o escoamento das águas da lagoa para o mar.