Clientes relatam aplicativo do Bradesco fora do ar

O aplicativo do Bradesco voltou a apresentar instabilidade na manhã desta terça-feira (08). Com o problema, clientes relatam que a plataforma trava na página inicial de carregamento da conta.

Em nota, o banco informou que está trabalhando para normalizar o atendimento, mas não deu uma previsão para o funcionamento pleno do aplicativo.

"O App do Bradesco voltou a apresentar hoje momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente", comunicou a instituição.

Conforme reclamações de clientes postadas nas redes sociais, a plataforma apresenta problemas desde este segunda (07). Confira:

Caixa Tem

Beneficiários do auxílio emergencial também relataram dificuldades para acessar o aplicativo Caixa Tem, plataforma pela qual recebem e movimentam as parcelas do auxílio.

Conforme as queixas, ao tentar entrar na conta, o app informa que a mesma não existe com a seguinte mensagem: "Não identificamos Poupança Social Digital aberta para você".

Alguns usuários também indicaram a espera em fila digital para acessar a conta.

Nessa terça-feira (08), a Caixa liberou o saque da segunda parcela para os nascidos em maio.