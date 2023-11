Cerca de 16 mil inscritos no Concurso do INSS podem solicitar devolução da taxa; veja condições

Mais de 16 mil candidatos que se inscreveram no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2022 podem ser ressarcidos da taxa de inscrição após inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF). O reembolso de R$ 85 será feito no caso de pessoas que tiveram o pedido de isenção da taxa deferido, realizaram o pagamento em duplicidade ou fora do prazo.

Além destes, também poderão adquirir o reembolso aplicantes que não conseguiram realizar o exame após alteração das provas em Guarulhos, em São Paulo. O inquérito foi aberto pelo MPF após uma candidata de Santa Catarina se sentir lesada com as alterações.

As provas estavam previstas para 27 de novembro de 2022, contudo, foram remarcadas para 11 de dezembro. Conforme o Cebraspe, 8.958 candidatos pagaram a taxa de inscrição e depois tiveram deferidos os pedidos de isenção; 542 pagaram a taxa em duplicidade; enquanto 6.554 candidatos pagaram o boleto após a data final de pagamento, tendo a inscrição no certame indeferida.

Saiba as condições

Pagamento em duplicidade;

pagamento extemporâneo;

deferimento do pedido de isenção da taxa; e

impossibilidade de realização do certame em razão da alteração da data de aplicação das provas em Guarulhos.

Relembre

Candidatos que disputavam uma vaga no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 27 de novembro de 2022, relataram que a prova foi cancelada na Universidade de Guarulhos (UnG), na Grande São Paulo. A decisão ocorreu, segundo os candidatos, após três horas e meia de atraso, além de desorganização.

As informações são do portal G1, que relata ainda que a Polícia Militar chegou a ser acionada por volta das 16h45 porque as pessoas estariam trancadas sem poder deixar o local.

Candidatos também relataram os problemas nas redes sociais.

Segundo concurseiros ouvidos pela reportagem, não houve nenhuma orientação sobre o que acontecerá depois e se o exame será remarcado.