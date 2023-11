Com seca na Amazônia e demanda elevada do exterior, operadora bate recorde de movimentação no Pecém

Uma das operadoras do Complexo Portuário do Pecém, a APM Terminals, quebrou o recorde de movimentações em outubro, atingindo 55 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 6 metros de comprimento) movimentados em apenas um mês.

A operadora registrou crescimento de 11% no acumulado de janeiro a outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. As frutas estão entre os produtos de maior movimentação, com aumento de 23% na exportação dos polos de fruticultura do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

A previsão da autoridade portuária do Complexo do Pecém é que a exportação do setor de fruticultura atinja 180 mil toneladas nessa temporada, superando em 10 mil a temporada anterior.

Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Pecém, destaca que outubro e novembro costumam ser os meses de maior movimentação do equipamento, devido à demanda intensa dos Estados Unidos e da Europa.

A operação também aumentou devido às dificuldades de atracação nos portos de Manaus, com a seca na região. O Porto do Pecém passou a receber grande parte dos contêineres e atuou como ponto operacional para atender à demanda. A APM Terminals projeta que o ritmo de crescimento nas movimentações se mantenha em 2024.

“Para o próximo ano, nossa expectativa é um crescimento em torno de 10% em cima desse ano, que vamos continuar crescendo. Esse ano estamos crescendo por volta de 11%. Temos um forte aqui no Pecém. Em 2016, por exemplo, tivemos 200 mil TEUs. Já esse ano estamos chegamos a 460 mil TEUs e próximo ano vamos passar de 500 mil teus movimentados”, aponta o diretor-presidente.

Além das frutas, cargas de consumo próprio e insumos para a indústria, como placas de ferro e peças de equipamentos elétricos, se destacam entre as movimentações do Pecém.

Crescimento da navegação de longo curso

A maior parte da operação no Pecém é de transporte de cabotagem (entre portos), que movimentou mais de 8 milhões de toneladas entre janeiro e setembro. A APM Terminals Pecém trabalha com 5 linhas de cabotagem, interligando as regiões Sul e Sudeste com o Norte e o Nordeste.

Daniel Rose aponta que o Porto do Pecém também está aumentando sua operação no transporte de longo curso. Um dos fatores determinantes é a localização estratégica do Pecém, com proximidade de mercados de forte consumo, como Estados Unidos, Europa e África.

“No geral, estamos vendo um forte crescimento aqui no Pecém com base na cabotagem, que é o nosso grande forte, mas também estamos vendo uma melhora na navegação de longo curso. Em geral, o mundo está começando a abrir os olhos para esse porto, que fica cada vez mais importante. O Pecém é o segundo maior porto em cabotagem aqui no país. E estamos crescendo em relação a longo curso”, aponta o diretor-presidente.

Para firmar a competitividade em meio à alta demanda, a infraestrutura do porto precisa ser constantemente atualizada. Daniel Rose ressalta que a operadora investiu recentemente R$ 150 milhões na compra de novos equipamentos. A operação conta agora com três guindastes de última geração, os primeiros do tipo instalados no terminal.

A APM Terminals começou a operar no Porto do Pecém em 2002. A empresa opera terminais em 38 países ao redor do mundo, com 14 terminais nas Américas.