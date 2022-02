Cenoura e tomate mais caros? Entenda por que os preços desses produtos subiram em Fortaleza

O peso da cesta de consumo que as famílias sentem no bolso se confirma nos números: somente em janeiro deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil, ficou em 0,54%. Esse é o maior percentual para o mês de 2016 (1,27%).

Em Fortaleza, o índice foi ainda maior, de 0,73%. Do grupo de alimentos, a cenoura (41,24%) e o tomate (24,31%) foram os principais responsáveis pela pressão do custo. Mas o que puxou os preços destes alimentos para cima?

Legenda: A inflação da cenoura foi de mais de 41% em janeiro Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Segundo o analista de mercado da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), Odálio Girão, esses itens vêm, na maioria das vezes, de Minas Gerais, São Paulo e do Espírito Santo. Locais que tiveram a produção afetada devido às fortes precipitações no fim de 2021 e no início deste ano.

“Os produtores destas regiões perderam muitas cenouras com as fortes chuvas, ocasionando menores colheitas e, consequentemente, o envio para o mercado do Nordeste”, avalia.

“Como a cenoura chegou em menor quantidade, o preço disparou”, enfatiza.

Odálio acrescenta que o mesmo vale para o tomate. “Embora tenhamos uma produção aqui em Ibiapaba, ela não conseguiu responder à demanda crescente”, observa.

Ele pondera haver outras cidades cearenses produtoras tanto do tomate quanto da cenoura, mas um quantitativo ainda incipiente para abastecer a Capital.

O que esperar para os próximos meses?

Foto: Antonio Rodrigues / SVM

Segundo Odálio, esses alimentos devem seguir caros até março ainda devido às condições climáticas. “A tendência é que esse quadro chuvoso permaneça, sobretudo, na região mineira. Então, até o próximo mês, a intensidade da chuva deve atrapalhar as produções”, aponta.

“Além disso, em março, pode ser que a Bahia consiga suprir a demanda e abastecer o nosso mercado”, projeta.

Ele pondera que o cenário pode ser positivo para outros alimentos, como feijão-verde, grãos e o abacate.

