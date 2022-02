Inflação em Fortaleza sobe 11% em 12 meses; veja itens que mais tiveram alta em janeiro

Com alta de 11,03%, a inflação de Fortaleza ficou acima da média nacional (10,38%), no acumulado dos últimos 12 meses, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando analisado somente janeiro, o percentual foi de 0,73%, maior do que a inflação em dezembro último (0,54%). No início deste ano, os artigos de residência (1,51%), vestuário (1,26%) e saúde e cuidados pessoais (1,09%) pressionaram as elevações.

Dentre os alimentos, a cenoura figura como a vilã, com alta de 41,24%. Veja abaixo.

5 maiores altas em janeiro de 2022, na Capital:

Cenoura: 41,24%

Tomate: 24,31%

Tubérculos, raízes e legumes: 16,52%

Goiaba: 14,22%

Uva: 10,77%

5 principais reduções em janeiro de 2022:

Transporte por aplicativo: -16,8%

Passagem aérea: -11,2%

Laranja pera: -7,45%

Antidiabético: -3,49%

Alho: -3,6%

Fortaleza é a sexta capital com a maior elevação; veja ranking

Curitiba (PR): 12,77%

Grande Vitória (ES): 11,65%

Salvador (BA): 11,44%

Goiânia: 11,32%

Rio Branco (AC): 11,09%

Fortaleza (CE): 11,03%

Campo Grande (MS): 11,02%

Aracaju (SE): 10,7%

Recife (PE): 10,31%

Inflação do País é a maior desde 2016

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,54% em janeiro, ante um avanço de 0,73% em dezembro de 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de desaceleração ante dezembro, a alta do IPCA em janeiro foi a maior para o mês desde 2016, informou o IBGE. Seis anos atrás, o IPCA subiu 1,27%.

A virada de 2015 para 2016 foi o último período em que o IPCA variou acima de 10% no acumulado em 12 meses. Na leitura de janeiro deste ano, a alta em 12 meses foi de 10,38%, acima dos 10,06% do fechamento de 2021, mas abaixo do acumulado em 12 meses até novembro de 2021, quando a variação ficou em 10,74%.A taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses, de 10,38%, ficou dentro das projeções dos analistas, que iam de 9,97% a 10,50%, com mediana de 10,39%.

